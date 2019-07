Will Smith se enfrenta a su 'yo' veinteañero en 'Gemini Man'

Los Ángeles, California

Un Will Smith actual y real y una versión veinteañera de él creada digitalmente se enfrentan en la paradoja tecnológica y existencialista que mueve "Gemini Man", nueva cinta de Ang Lee y con la que el actor dijo que exploró "la juventud contra la experiencia" y el peso de los demonios internos.

"Me encantó la idea de que dentro de ti están las semillas de tu peor pesadilla", explicó Smith esta semana en un encuentro con los medios en Los Ángeles, California, acerca de una película que hoy ha presentado un nuevo tráiler.

Creamos nuestro propio enemigo: Somos, de hecho, nuestro peor enemigo. Las dificultades más grandes y dolorosas que afrontamos vienen de nuestras propias semillas", añadió.

Smith es el protagonista absoluto de este thriller que llegará a los cines el próximo 11 de octubre y en el que interpreta a dos personajes muy diferentes pero unidos entre sí.

Por una parte está Henry, un veterano y experimentado asesino a sueldo.

Y por el otro lado está Junior, un joven mercenario que le debe dar caza y que no sabe que, en realidad, es un clon creado a partir del ADN de Henry.

El gran aliciente de "Gemini Man" es que Smith da vida tanto a Henry, que tiene prácticamente su misma edad, como al joven Junior, ya que su interpretación fue registrada por el equipo de efectos especiales para luego crear un nuevo personaje con la asombrosa apariencia del artista cuando era un veinteañero.

"Fue un salto al vacío", admitió el cineasta Ang Lee sobre la ambiciosa apuesta tecnológica de "Gemini Man".

"La familiaridad que tenemos con el rostro humano es la mayor de todas las cosas que reconocemos", consideró el doble ganador del Óscar al mejor director por "Brokeback Mountain" (2005) y "Life of Pi" (2012), quien aseguró asimismo que "el corazón y la valentía" de Smith para encabezar este complicado proyecto les guiaron a lo largo del rodaje.

Con el aire guasón y divertido que le caracteriza, Smith explicó que para encarnar al joven de "Gemini Man" repasó sus primeros trabajos en el mundo del espectáculo cuando apenas era un novato.

"Tuve que ver todas las tragedias que he cometido en el entretenimiento", indicó entre risas.

Pero Jerry Bruckheimer, productor del largometraje, resaltó en este sentido la dificultad extra que supuso contar con alguien tan famoso y con una carrera tan longeva como la del estadounidense.

"Muchos de ustedes recuerdan a Will cuando tenía 19 o 20 años en 'The Fresh Prince of Bel-Air'. Así que tienen un recuerdo de cómo era", dijo sobre el desafío adicional que supuso reimaginarlo en "Gemini Man".

En cualquier caso, Ang Lee señaló que los efectos especiales no lo son todo y recordó que un realizador "no puede falsificar las emociones" en la pantalla.

"No importa cuánto avance la tecnología porque la tecnología no es nada a menos que cuente una historia cautivadora y humana", defendió.









Fuente: www.elimparcial.com