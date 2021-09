Will Smith ya tiene sucesor para nueva versión de El príncipe del rap

Ciudad de México.- Peacock ya está preparando el reboot de El Príncipe del rap, serie de los 90 protagonizada por Will Smith. La ficción ha encontrado a su protagonista, que dará vida a la versión joven del personaje principal.

Jabari Banks encarnará al joven Will en la nueva producción. Peacock dio la noticia a través de un video en el que aparece Smith dándole la noticia al intérprete. "Desde lo más profundo de mi corazón quiero felicitarte. Has conseguido el papel de Will en Bel-Air", dice la estrella.

"Estoy preparado", afirma Banks. "Es un sueño hecho realidad. La serie ha tenido un gran impacto en mi vida. Es increíble", confiesa.

Por el momento no se conocen el resto de actores que conforman el elenco.

La serie, que ya ha recibido el visto bueno para una segunda temporada, está inspirada en un tráiler del guionista y director Morgan Cooper que se volvió viral en 2020. El clip reexaminaba la premisa central de la comedia a través de una visión más dramática, explorando los conflictos personales y socioeconómicos inherentes a la historia.

"Ambientada en los Estados Unidos de hoy en día, Bel-Air es una analogía dramática de la sitcom de los 90 El Príncipe del Rao, con capítulos de una hora que parten de la premisa original: el complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones de Bel-Air. Con una visión reinventada, Bel-Air se sumergirá más profundamente en los conflictos, las emociones y los prejuicios inherentes que eran imposibles de explorar por completo en un formato de sitcom de 30 minutos, sin dejar de ofrecer guiños a la serie original", reza la sinopsis oficial.

Además de dirigir y coescribir la nueva serie, Cooper también será productor ejecutivo junto a Smith. T.J. Brady y Rasheed Newson ejercerán como showrunners. Se espera que la serie se estrene en 2022.