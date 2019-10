Willem Dafoe, emocionado por trabajar con Guillermo del Toro

El actor estadounidense Willem Dafoe se declaró seguidor del trabajo del director mexicano Guillermo del Toro y mostró su emoción por participar con él en la próxima filmación de su próxima “Nightmare Alley”.

Dafoe, quien ha sido nominado al Oscar en cuatro ocasiones, presentó este martes la cinta "El Faro", como parte de la Décima Séptima edición del festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), evento al que asiste como invitado especial por segunda vez.

"Estoy muy feliz de estar aquí, agradezco porque es un festival que quiero mucho, particularmente con estos filmes que he presentado. Me divertí mucho con Robert (Eggers) haciendo la película", mencionó.

El actor, quien interpretó al villano Duende Verde, en una de las cintas del Hombre Araña y que cuenta con más de un centenar de filmes, adelantó que la filmación de "Nightmare Alley" comenzará en marzo del 2020, basada en una película original de 1947.

Dafoe, de 64 años, explicó que trabajar bajo la dirección de Del Toro representa "un reto interesante y una fuerte emoción" y se declaró abiertamente seguidor del cineasta mexicano.

"Nightmare Alley" será un "remake" del filme de una historia basada en la vida de una mujer dedicada a la psiquiatría y la de un estafador, quienes buscan obtener dinero.

Cabe mencionar que el histrión fue ovacionado este martes por los asistentes a la presentación de "El Faro", lo que demostró la simpatía que genera en el estado de Michoacán, pues en días anteriores visitó diversos lugares del estado.

Incluso, Dafoe sorprendió a sus fans mexicanos en días pasados al aparecer contento en un video, junto a mujeres indígenas, preparando tortillas, tradicional alimento mexicano a base de maíz con el que se elaboran los populares tacos mexicanos.

El actor ha participado en más de 100 películas en una carrera que se ha desarrollado a lo largo de casi cinco décadas, y ha trabajado con varios de los directores de cine más reconocidos en la industria como en “My Son, My Son What Have You Done?” de Werner Herzog; “Pasolini” de Abel Ferrara, “El gran hotel Budapest” de Wes Anderson; “El Plan Perfecto” de Spike Lee; “La última tentación de Cristo” de Martin Scorcese; y “Anticristo” de Lars von Trier, entre otros.

Gracias a su versatilidad, el histrión ha sido nominado para premios como los de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA, por sus siglas en inglés), los Premios del Sindicato de Actores (SAG), los Globos de Oro.

Dafoe cuenta con cuatro nominaciones a los premios Oscar. Nunca ha ganado.

La primera fue por su interpretación del sargento Elias Grodin en “Pelotón” de Oliver Stone. La segunda fue en el 2000 por su actuación como el alemán Max Schreck en “La sombra del vampiro, de Elias Merhige. Sus últimas dos nominaciones fueron consecutivas, una en 2017, por “The Florida Project” del director Sean Baker, y el año siguiente por su interpretación del pintor holandés Vincent van Gogh en “Van Gogh: en la puerta de la eternidad” de Julian Schnabel.

En 2016 Dafoe también fue invitado de honor en la 14 edición del FICM, en donde presentó una selección de sus películas.

Dafoe estudió actuación en la Universidad de Wisconsin, tiempo después ingresó a la compañía de teatro experimental, The Wooster Group en donde fue descubierto por el productor Monty Montgomery y la directora de cine Kathryn Bigelow.

Fue su papel como Eric Masters en la película neo-noir de William Friedkin (“El Exorcista”), “Vivir y morir en Los Ángeles”, y un año después su actuación en “Pelotón” lo que lo catapultó como uno de los actores más destacados de Hollywood.

En el festival de Morelia presentó “The Lighthouse”, una película dirigida por Robert Eggers, quien fue aclamado por la realización de su primera película “The Witch”. Su más reciente cinta también es un filme de terror y está ambientada a finales del siglo XIX. Fue filmada en blanco y negro y cuenta la historia de dos encargados de un faro que trabajan juntos en una isla perdida de Nueva Inglaterra. Se estrenó en el festival de Cannes.





