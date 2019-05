X-Men Day conmemora legado de los mutantes

Con el estreno de contenido exclusivo de la película X-Men: Fénix oscura, con la que concluirá la saga de los mutantes, hoy se conmemora el legado de la franquicia en la industria cinematográfica con el X-Men Day.

Han pasado casi 20 años desde que el director Bryan Singer llevó a la pantalla grande al primer grupo de jóvenes con superpoderes adquiridos por cambios en su estructura genética, encabezados por “el profesor Xavier”, quienes luchan contra el mutantes liderado por “Magneto” en la cinta X-Men.

Desde entonces se realizaron 11 filmes, basados en el cómic de superhéroes X-Men, de Marvel Comics, con personajes emblemáticos como “Wolverine”, “Tormenta”, “Cíclope”, “Magneto”, “Mystique”, “Bestia”, “Gambito”, “Deadpool”, “Rogue”, entre otros.

A la primera entrega, se sumaron otras dos películas que conformaron una trilogía X-Men 2 (2003) y X-Men: The last stand (2006); le siguieron la precuela X-Men:primera generación (2011), X-Men: días del futuro pasado (2014), X-Men: Apocalipsis (2016), así como la trilogía protagonizada por Hugh Jackman: X-Men Origins: Wolverine (2009), The Wolverine (2013) y Logan (2017).

La saga de los mutantes la completan las dos entregas de Deadpool estrenadas en 2016 y 2018 y X-Men: Fénix oscura, que será la última de Fox, tras su compra Disney y hasta que Marvel introduzca a esos personajes en su Universo Cinematográfico.

Con la celebración del X-Men Day, desde el primer minuto de este lunes se pusieron a la venta las entradas de la película, protagonizada por Sophie Turner como “Jean Grey” y que se estrenará el próximo 7 de junio.

Además, se lanzó un nuevo póster en el que aparece “Jean Grey”, “Magneto”, “el Profesor Charles Xavier”, “Cíclope”, “Tormenta”, entre otros.

En México, los fans de la saga podrán apreciar un mural con arte de la película en la calle Michoacán de la colonia Roma de la Ciudad de México; además, artistas mexicanos que colaboran en Marvel Comics hablarán de su experiencia con X-Men en televisión abierta.