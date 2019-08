¿Y cuántas películas más tiene firmadas Tom Holland como Spider-Man?

Estados Unidos.- Poco después de anunciar el reestreno de Spider-Man: Far From Home con escenas inéditas, Sony y Disney han roto su acuerdo para que el superhéroe arácnido aparezca en próximas películas de la Casa de las Ideas. A pesar de la tormenta generada, hay una gran pregunta todavía en el aire: ¿cuántas películas le quedan por hacer a Tom Holland por contrato?

El joven actor es uno de los daños colaterales del sonoro desacuerdo entre ambos estudios. Aunque la rentabilidad de Spider-Man está más que demostrada con la recaudación de ‘Far From Home’ - 1110 millones de dólares -, el contrato de Tom Holland sigue en vigor. El intérprete ya explicó que tenía firmadas un total de seis películas: tres apariciones en cintas de Marvel y otras tres en solitario.

Las tres películas donde Spider-Man tuvo un papel más que destacado son Civil War, Infinity War y Endgame. En solitario, Holland ya ha estrenado dos de esos tres títulos: Homecoming (2017) y Far From Home. Este último filme no contaría con la participación ni de Kevin Feige ni del estudio marvelita, dejando en el aire la presencia del propio Holland.

La aparición del héroe arácnido en el Universo Cinematográfico Marvel, tal y como recoge Hollywood Reporter, se produjo fruto de un acuerdo puntual de cesión de derechos del personaje por parte de Sony a Marvel para Civil War. A cambio, Sony contaría con Kevin Feige para la producción de las dos películas de Spider-Man en solitario. El acuerdo dio sus frutos en forma de recaudación y del nivel emocional de títulos como Homecoming, profundizando de paso en la relación entre Iron Man y Peter Parker.

Marvel no renovó su alianza con Sony Pictures tras negociar nuevas condiciones con las que ambos estudios repartirían los beneficios del 'Universo Spider-Man' -incluidos spin-offs como Venom. Según el trato anterior, Marvel percibía un 5% de las ganancias sobre el personaje, incluyendo no sólo películas sino también merchandising.

A pesar del cariño que Tom Holland tiene a Spider-Man, el desencanto tras la ruptura entre ambas productoras podría provocar un nuevo movimiento por el que el actor se desvinculara de la franquicia.