Y el ganador de “Game of Thrones” es...

Los Ángeles (AP) — El invierno pasó, la última cabeza rodó y un dragón escupió fuego una última vez el domingo por la noche, cuando "Game of Thrones" transmitió su 73er y último episodio.



Aunque los resultados del juego dividieron al público como la mayoría de los episodios de las ocho temporadas, el final de la serie dejó algunos ganadores claros, cuando menos a un perdedor y una gran decepción.



(GRANDES SPOILERS A CONTINUACIÓN)



Brandon Stark, quien hasta hace poco parecía feliz de ser un místico filósofo por siempre, pasó en vez a ser el filósofo rey, Bran el Roto.



Pero no llegará a sentarse en el Trono de Hierro (un dragón lo derritió) ni a liderar los Siete Reinos (su hermana Sansa se separó para convertirse en reina de un Norte independiente).



Y Daenerys Targaryen fue la última de muchos personajes principales en encontrar la muerte, esta vez en un adiós shakesperiano proporcionado por Jon Snow, quien la vio quemar a miles de inocentes y cree que se ha vuelto una tirana loca.



"Eres mi reina, hoy y siempre", Jon le dice a Daenerys mientras le clava una daga en el pecho, dándole lo que sería el reinado más corto de cualquier monarca en Westeros.



El episodio dejó dividido tanto al público como a la crítica. El final tuvo un 57% de aprobación en el sitio especializado de Rotten Tomatoes.



Y mientras miles de espectadores ventilaron sus quejas en redes sociales al igual que el resto de la temporada, otros muchos opinaron que el final fue apropiado.



Independientemente de cómo se hayan sentido, lo vieron. Cuando los ratings de la serie sean difundidos el lunes, seguramente será el episodio más visto en la historia de "Game of Thrones" e incluso en la historia de HBO.



Y los seguidores se apresuraron a hacer sus memes. Uno que sustituyó el texto de Brienne de Tarth para completar la historia de Jaime Lannister estuvo entre los primeros favoritos.



Daenerys siempre prometió "romper la rueda" de los gobernantes de los Siete Reinos, y de algún modo lo hizo, pero la serie de cualquier manera cerró un círculo. El sorpresivo ascenso de Bran al trono no debió haber sacudido a los televidentes dado el primer episodio de la serie, en el que claramente fue marcado como un elegido, obligado por su padre a atestiguar una decapitación para que viera cómo es el mundo, y empujado por una ventana sólo para sobrevivir, paralítico.



Entonces, a lo largo de varias temporadas, se convirtió en un clarividente místico conocido como el Cuervo de Tres Ojos, con un papel esencial pero una presencia y personalidad distantes. Incluso desapareció de la serie una temporada completa antes de volver, casi irreconocible por el paso de la pubertad.



En el capítulo final, un consejo integrado por los nobles restantes de Westeros vota por Bran a sugerencia de Tyrion Lannister, quien pronuncia un importante sobre el valor de tener un rey que sea tanto infinitamente sabio como incapaz de procrear hijos terribles.



Bran, aunque dice que en realidad no quería ese trabajo, acepta sin dudar.



"¿Por qué crees que he venido hasta aquí?", dice, y de inmediato recompensa a Tyrion nombrándolo la Mano del Rey.



Antes de que Bran fuera elegido, Samwell Tarly propone la democracia como una posibilidad, pero todos se ríen.



Jon Snow también cerró un círculo. Como castigo, el asesino de la reina regresa al gran Muro del norte, el mismo recorrido que hizo cuando comenzó la serie, y se reúne con su lobo gigante, Fantasma, a quien conoció en el primer episodio. También encuentra un lugar entre los salvajes, que se dirigen más allá del muro, hacia el norte.



La coronación de Sansa como reina de Winterfell fue el suceso más predecible. Claramente estaba encaminada a ese rol desde hacía un tiempo.



Aunque la noche trajo el gran final de "Game of Thrones" para sus fans, su universo está lejos de terminar.



El autor George R.R. Martin pretende terminar y publicar dos novelas más pese a que la serie televisiva lo repasó años atrás.



Y algunas series derivadas están en etapa de planificación. Un piloto en producción transcurre en el mismo reino miles de años antes, aunque HBO ha dicho que también está considerando otros.



El final pudo haber apuntado a otra posibilidad.



Arya Stark, quien salvó a la humanidad esta última temporada, decide navegar a tierras desconocidas y su partida en un barco es una de las últimas imágenes del episodio final.



"¿Qué hay al oeste de Westeros?", le pregunta a sus hermanos. "Nadie sabe. Es donde terminan todos los mapas. Es a donde voy”.