Ya llegó, ya llegó la serie de Bronco

Ciuidad de México





Tras 40 años de estar en la escena musical, ganar innumerables premios, vender más de 54 millones de discos y tener su propia película y libro, entre otros logros, ahora Bronco se convierte en la primera agrupación de música regional mexicana que tiene una bioserie, situación que los llena de orgullo.

Así lo comentó en exclusiva Lupe Esparza, líder y fundador de la banda.

"Es increíble que la vida y Dios nos sigue poniendo en el camino sorpresas divinas e inesperadas. ¿Te imaginas a Bronco, que después de 40 años sigue haciendo cosas que son importantes e interesantes?, eso no hay con qué agradecerlo”, comentó a Excélsior minutos después de la presentación de la serie.

La emisión está basada en el libro Cicatrices de un corazón Bronco, que Lupe Esparza escribió. Se grabó en locaciones de la Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León y Estados Unidos, y según Lupe, es aspiracional.

"Me llena de orgullo, porque es una historia humana, como todo en la vida, con sus bajadas y subidas, eso es padre compartirlo con la gente.

"Considero que va a ser muy motivacional para los niños y para los adolescentes, para que vean quién es Bronco, por qué a sus padres les gusta y que entiendan que siempre se tiene que luchar por los sueños, no importa que te digan que no puedes o que eres feo, eso nos dijeron muchas veces y mira, logramos muchas cosas y seguimos aquí, con mucho orgullo”, dijo Esparza.

Aseguraron que es una serie diferente porque, de entrada, la droga y el alcohol no son los protagonistas, pero sí se recrearán hechos muy fuertes que marcaron su vida.

"Esas cuestiones, como la droga y el alcohol, han sido el éxito de otras series, tristemente, porque a la gente le gusta ver sangre, en este caso hemos roto con esa regla, es una serie muy humana, con sus matices de cosas que pasan, que nos han marcado en el camino”, añadió Esparza.

"Como la pérdida de amigos de manera muy fuerte, en el que se involucró el secuestro y, al final, la muerte (de Erick Garza Garza, extecladista), otro hecho que nos dejó tremendamente marcados fue la muerte de fans (Bolivia 2012), situación que se dio en un concierto y que a nosotros nos marcó la vida, esos hechos son quizá los temas más fuertes que se van a ver en la serie, pero la verdad es que me siento muy contento y orgulloso de esta historia llamada Bronco”, comentó el vocalista.

"Realmente estamos muy contentos y honrados de que se haya tomado en cuenta la historia de mi padre, junto con sus amigos, y que les hagan su serie y ser la primera agrupación de regional mexicano que tiene una serie, nadie antes lo había hecho y este es un logro más para Bronco”, intervino José Adán Esparza, guitarrista.

Otro de los hijos que están en la nueva alineación es Ramiro Jr. hijo de Ramiro Delgado, quien ha tenido problemas con Esparza y a quien acusó de maltrato laboral y salarial.

"Llegué al último, no tengo nada que ver; eso ya pasó y no tengo ningún problema, cuento con el apoyo de mi papá y de Lupe, y estoy en lo que me gusta”, comentó respecto a quedar en medio.

En ese tenor, Esparza aclaró que no contestará nada y que, si se tiene que hacer legalmente, se tomarán las medidas pertinentes.

"Jamás contesto nada, no es mi estilo y eso ya pasó a la historia. No éramos uña y mugre, en los grupos no hay amigos, hay amigos cuando no tienes nada, cuando ya hay dinero se fija uno en todo, eso es una realidad en todos los grupos del mundo y por eso estamos contentos de que éste es el Bronco que está.

"Lo de Ramiro se va a solucionar y va para adelante y no pasa nada, ya es historia, es pasado, si hay algo que contestar algo, legalmente se hará, pero eso ya fue”, expresó.

Por último, el grupo aseguró sentirse feliz por los logros que han alcanzado hasta el momento.

"Tenemos actualmente nuestro disco Bronco por más, que viene con sorpresas como colaboraciones con Mijares, Ricky Muñoz, de Intocable, y próximamente grabamos el video de Voy a tumbar la casita, con nuestros amigos de Los Caligaris y Río Roma”, dijo René Guadalupe Esparza

ELLOS SON BRONCO

Luis Alberti, en el papel de Lupe Esparza; Yigael Yadin, como Choche Villarreal; Baltimore Beltrán, Javier Villarreal; Pablo Asiazarán, como Erick Garza, y Raúl Sandoval como Ramiro Delgado, quienes dieron detalles de este proyecto y los retos a los que se enfrentaron, como subir de peso (dos de ellos más de 20 kilos) y aprender a tocar instrumentos, entre otros tópicos.

"He de confesar que, al principio, cuando me los presentaron, me sacó de onda porque ninguno de ellos se parece tanto a nosotros, pero me doy cuenta que esto no es una parodia que a fuerza les tienen que poner peluquines para que se parezcan, que es lo que pasa en otras series.

"Pero entendí que está contada por profesionales que se meten en la personalidad de cada uno de nosotros y eso nos llena de mucho orgullo”, explicó Esparza.