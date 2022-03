Ya me la empiezo a creer: Eugenio Derbez

Reforma

Ciudad de México.- El triunfo del domingo de CODA: Señales del Corazón como Mejor Ensamble en una Película en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG por sus siglas en inglés), es también para Eugenio Derbez un triunfo personal que, comparte, cree que reviste a México de un cariz luminoso en el cine internacional.

"La verdad, estoy muy feliz, fue toda una sorpresa que ganáramos, porque competíamos con súper estrellas en otras películas muy grandes... Por eso le dediqué el triunfo a México, por el gran trabajo que están haciendo acá otros colegas mexicanos, lo que está cambiando las cosas en el cine.

"Ya no nos miran sólo para interpretar a delincuentes, o narcos o indocumentados... Y eso es muy positivo para todos los que estamos fuera de nuestro País buscando oportunidades mejores", compartió este lunes vía telefónica desde Los Ángeles el actor, quien interpreta en la cinta a un tenaz maestro de música mexicano.

Sonriente, el comediante destacó que tras siete años viviendo ya en Estados Unidos, donde ha brillado con cintas como Milagros del Cielo, Geo-Tormenta y Dora y La Ciudad Perdida, entre otras , ya empieza a creer todo lo que ha logrado.

"Platicábamos mi esposa Alessandra (Rosaldo) y yo que nos sentíamos extraños en la alfombra roja de los premios, atrás de nosotros Jared Leto y Lady Gaga, y adelante otras estrellas, como Kate Hudson...

"Es un poco de cómo somos los mexicanos, de que no nos la creemos, y Alessandra me dijo: 'Pues ya es hora de que te la creas. Aquí estamos'. Entonces, pues sí, ya me la empiezo a creer".

Agradecido por el apoyo que le dan de miles de mexicanos en redes, Eugenio sabe que también recibe mucho "hate" (odio) de otros paisanos, pero eso ahora ya no le duele, y lo más importante, no lo sacan de su centro.

Derbez acudió a los Hollywood Critics Association para seguir promoviendo CODA..., cuya ruta terminará con la entrega del Óscar el próximo 27 de marzo.

Actualmente graba una serie televisiva y está a las expectativa de dos próximos estrenos fílmicos, uno de ellos el 20 de mayo, titulado The Valet.