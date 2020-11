'Ya No Estoy Aquí' revive el cine mexicano

Reforma

Ciudad de México.- Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, dos de los directores mexicanos más influyentes, consideren a Ya No Estoy Aquí como una singularidad en el cine en la última década, representa un fuerte impulso para el director Fernando Frías.}

El trabajo de quien es considerado como un prometedor director no solo sedujo a la crítica, su fórmula también resultó toda una experiencia de espacio y tiempo para los reconocidos cineastas, quienes halagaron el filme en el especial De Película.

"Cuando vi este video el viernes me agarró mucho por sorpresa. La verdad es que casi no podía terminar de verlo, no podía creerlo mucho", expresó Frías en entrevista telefónica.

"Te hace sentir que vas por buen camino, te impulsa a seguir adelante. Fue un proyecto súper difícil que en algún momento me costó muchísimo trabajo tener incluso el apoyo de la gente más cercana y cuando esto llega, me hace sentir que valió la pena haber sido tan terco", agregó.

Los ganadores del Óscar hablaron de la sabiduría narrativa de la historia que retrata Frías sobre el "movimiento Kolombiano" y los Terkos, la cual logró conectar con el público que la vio.

"La película sí representa una manera muy viva de renovar el lenguaje y las historias que se cuentan en el cine mexicano", declaró Del Toro, ganador del Óscar como Mejor Director por La Forma del Agua.

"El cine mexicano está presente y vivo a nivel mundial en festivales en un momento muy crítico en el que se le destruyen apoyos gubernamentales y se mantiene vivo por la terquedad de los tercos que deciden o decidimos siempre seguir haciéndolo", agregó el tapatío.

Cuarón, doble ganador del Óscar de Director por sus filmes Gravedad y Roma, subrayó la sabiduría de Frías para seleccionar su reparto.

"Encontró la verdad en cada uno de sus elementos", indicó. "Él, como director, me sorprende porque sí tiene la certeza de un director con más películas, con una seguridad de decir: 'voy a hacer esto y la película va a funcionar'".

El éxito de Ya No Estoy Aquí, filmada en Monterrey, se vio reflejado en la pasada edición de los premios Ariel, donde obtuvo 10 de las 13 nominaciones. Es la película que representará a México en los premios Goya.

Frías contó en entrevista que tras el estreno de su filme, los dos directores se comunicaron con él para manifestarle que su película los había conmovido.

"Estoy muy contento, con muchísima gratitud. El proyecto no me ha dejado de sorprender, en el sentido de que cada día sigue escribiendo su propia historia de manera diferente e insospechada", declaró.

"Cuando salió la película me buscaron tanto Alfonso como Guillermo. Fue algo increíble porque a los dos les gustó mucho la película y me dieron su tiempo, me dijeron que les gustaba mi trabajo".

El cineasta respeta y admira a Guillermo y Alfonso, pues su trabajo en el séptimo arte, junto con el de Alejandro González Iñárritu, ha impulsado al cine mexicano ante los ojos del mundo.

"Es inspirador y hoy en día estar en mi posición no tiene una comparación, me gusta muchísimo poder contar con su apoyo", expresó el realizador.