'Ya No Estoy' representará a México en los Goya

Ciudad de México.- La cinta Ya No Estoy Aquí, del director Fernando Frías, representará a la cinematografía mexicana en la 35 edición de los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Según informó este viernes la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) de México, Ya No Estoy Aquí fue la seleccionada por el comité de elección del organismo, en el que participan los miembros activos, eméritos, honorarios y asociados (nominados y ganadores del Ariel), así como los directores de películas que hayan representado anteriormente a México en los Goya.

La película relata la historia de Ulises (Juan Daniel García), un joven que forma parte de la banda los Terkos, quienes están inmersos en la cultura de la música Kolombia, popular hace años en la ciudad norteña de Monterrey. Después de inesperados problemas con un cártel local, Ulises tiene que huir a Estados Unidos, donde se encuentra con problemas de adaptación.

En la ceremonia de los Premios Ariel de México -organizados por la AMACC- celebrados el pasado 27 de septiembre, Ya No Estoy Aquí se hizo con 10 estatuillas, de las 13 a las que estaba nominada, coronándose como la gran ganadora de la noche.

La cinta fue una carrera de fondo, ya que el director tardó siete años en realizarla.

Desde el principio se adentró en los barrios de Monterrey para poder conocer en profundidad sus diferentes zonas, además de encontrar a los chicos que luego se convertirían en los protagonistas de la historia de los Terkos, por lo que ese día se mostró muy agradecido con la Academia por los reconocimientos.

Otra característica de Ya No Estoy Aquí es que fue estrenada a través de Netflix y no en salas de cine, algo que no era la intención del director en un inicio pero que tuvo que ser así por las circunstancias de la pandemia y finalmente resultó, explicó Frías en otras ocasiones, incluso positivo.

A lo largo de la historia, las películas mexicanas seleccionadas por la AMACC han sido nominadas en 18 ocasiones al Premio Goya.

Y en tres la cinematografía mexicana ha sido distinguida como Mejor Película Iberoamericana con los Goya: en 1978 Lo que Importa es Vivir de Luis Alcoriza; en 1996 El Callejón de los Milagros dirigida por Jorge Fons, y en el 2019 Roma de Alfonso Cuarón.