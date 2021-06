Ya no será más 'Wonder Woman'

Archivo/El Diario

Ciudad de México-- La próxima vez que veamos a Wonder Woman en el cine no estará interpretada por la actriz Gal Gadot, como ha estado ocurriendo desde 2016.

En la película Batman v Superman: El amanecer de la justicia (2016) debutó Gal Gadot como Wonder Woman, después tuvo su película en solitario en 2017 y la secuela en 2020. Además repitió en las versiones de Liga de la Justicia de 2017 y 2021. Pero en The Flash (2022) será otra actriz quien de vida a Diana Prince.

Hay que recordar que en The Flash quiere introducir el “multiverso” a las películas de DC Comics, ya que Barry Allen (Ezra Miller) viajará al pasado para impedir la muerte de su madre. Pero al alterar ese momento, cambiará el presente. Por eso veremos las versiones de Batman de Michael Keaton y Ben Affleck. Además Wonder Woman estará interpretada por otra actriz, aunque por ahora se desconoce su identidad.

Esta película tiene infinitas posibilidades.

Supuestamente la película de The Flash podría tener un montón de cameos sorpresa, así que podríamos llegar a ver al Bane de Tom Hardy o Mr. Freeze de Arnold Schwarzenegger. Por eso, no sería tan raro que Lynda Carter fuera la nueva Wonder Woman. Ella hizo recientemente su debut en el DCEU como Asteria, pero si hay un Batman más mayor como el de Michael Keaton, sería interesante ver algo similar con Wonder Woman.

Esperemos que pronto nos den más detalles de la película The Flash, que sin duda será una de las más emocionantes que podrán verse en los próximos años. Mientras, no hay que preocuparse por Gal Gadot, ya que repetirá el papel en Wonder Woman 3 con la directora Patty Jenkins. Aunque quizás hay que esperar a 2023 o 2024 para ver esa película, porque ambas están muy ocupadas con sus respectivas carreras cinematográficas.

The Flash se estrenará el 4 de noviembre de 2022.