'Ya ponte a trabajar, deja de criticar' le dicen a 'El Escorpión Dorado'

Tremendo pleito en redes sociales protagonizaron los comediantes Carlos Pérez “El Capi” y Alex Montiel “Escorpión Dorado”, luego de que el primero se ofendiera tras los comentarios del luchador en sus redes sociales.

Todo inició cuando el Escorpión Dorado escribió en su cuenta de Twitter que la actual barra de comedia que se presenta tanto en los Juegos Olímpicos como en el Mundial de Futbol no están a la altura del trabajo que realizaban Andrés Bustamante, en TV Azteca, y Eugenio Derbez, en Televisa.

Lo que habría ofendido al “Capi” Pérez, ya que él forma parte de esos programas de entretenimiento y se le fue “con todo” a su colega.

Tienes razón, la vara está muy alta pero lo seguimos intentando compa, con muchos huevos y corazón. Quizás tu mi Alex Montiel seas quien esté a la altura de ese reto, pero para demostrarlo tendrás que dejar de criticar y ponerte a chambear”, escribió como respuesta al comentario del luchador.

Luego de que “El Capi” Pérez manifestara su descontento ante el Escorpión Dorado, éste le respondió de inmediato, haciéndole saber que es lo “mejorcito” que hay en la televisora del Ajusco y que precisamente por él fue a su programa, pero las cosas las tomó muy personal.

“Lo he hecho desde mis plataformas independientes con millones de visitas generadas con todo mi esfuerzo y propuso recursos, por otra parte tú eres de lo más cab… qué hay en tv @elcapiperez, por eso siempre he hablado bien de ti inclusive cuando ni te enteraste y… por eso solo he ido a TV Azteca cuando tú me invitaste… creo que te tomaste personal el tuit”, reza parte del mensaje.

El comediante le dejó claro a su compañero que lejos de ser una crítica fue una reflexión personal la que había hecho y la quería compartir con la gente, y se dijo extrañado de su reacción, ya que siempre lo ha considerado bueno en lo que hace y por eso lleva varios años invitándolo a sus plataformas.

Tras los comentarios surgidos entre ambos, el presentador de televisión, Fer Gay, intervino en la plática y bromeó diciendo que en su boda los sentaría en la misma mesa, pero les daría cubiertos de plástico para evitar una tragedia, aclarando que los quiere mucho a ambos.