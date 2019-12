Yadhira Carrillo le lleva la Navidad a Juan Collado a la cárcel

Ciudad de México.- En vísperas de la Navidad, Yadhira Carrillo regresó al Reclusorio Norte, donde desde hace cinco meses, su esposo Juan Collado , se encuentra detenido tras ser acusado por asociación ilícita y lavado de dinero.

A su llegada al penal, la actriz declaró que confía que el proceso de su esposo terminará pronto y mostró el regalo que le llevó al abogado: una casita de jengibre que una amiga les regaló, detalle que es parte de las tradiciones anuales de la pareja.

“La casita de Navidad me la hace todos los años una amiga, nos la hace a él y a mí, me la regaló antier, entonces hoy quise traérsela para alegrarle un poco, quiero que pase una feliz Navidad”, compartió Carrillo.

Además de este regalo, Yadhira llevó un paquete con cartas de amor, libros, comida casera, ropa y otros detalles para que su esposo estuviera cómodo mientras espera la resolución de las investigaciones.

© Proporcionado por Quién

La intérprete volvió a mencionar que su esposo es un hombre íntegro y que está atenta al desarrollo de la investigación, pues no pierde las esperanzas de que las cosas se resuelvan antes de lo esperado.

“Yo siempre, al pie del cañón y lista para visitar a Juanito, como todos los días, esperando de verdad que todo se resuelva ya y que él pueda salir de allí”, puntualizó.

Yadhira Carrillo no quiso hablar mucho sobre los detalles del proceso legal que actualmente enfrenta su marido, pues en cada entrevista ha declarado que se mantendrá al margen para no entorpecer las labores de los abogados y no quiso hablar de que estas fiestas decembrinas serán muy diferentes a las de los años pasados, pues será la primera alejada de Collado.

© Proporcionado por Quién

La actriz reveló que su esposo continúa un poco delicado de salud, pero continúa recibiendo los cuidados necesarios. Para mantenerse alejada las críticas, Yadhira ha optado por no ver televisión, sino series en plataformas digitales, películas, además de que se ha enfocado a la lectura.

El abogado Juan Collado fue detenido el pasado 10 de julio y hasta ahora continúan las investigaciones para determinar o no su culpabilidad. Desde entonces Yadhira lo visita puntualmente cada semana.

Recientemente, Carrillo reveló que sale adelante gracias a su trabajo en su negocio Momentos, en el cual se dedica a vender ropa para niños y también organiza fiestas y banquetes, además, aseguró que tras más de una década alejada del medio del espectáculo, ha recibido varias propuestas para volver a actuar en la pantalla chica.

Con información de MSN Noticias