Yolanda Andrade confiesa su amor por Verónica Castro y pide paz

Ciudad de México.- Al parecer Yolanda Andrade quiere paz, y terminar de una vez por todas con el pleito que tiene con Verónica Castro, por su supuesta boda.

Después de que Verónica Castro anunciara que se retira del espectáculo, la guerra entre Yolanda y la protagonista de La casa de las Flores parece que por fin se acaba.

En una entrevista que dio a varios medios de comunicación, Yolanda Andrade dice que lo único que dijo fue contar la verdad y que lamenta que Vero lo haya tomado de mala manera.

"Yo lo que quiero es paz. Mi verdad y lo que yo expresé, lo que yo dije, y lo que ella dijo y todo este jugueteo de cosas e insultos desagradables, porque ya estamos bastante grandecitas. Me parece que ya no nos queda y que no está bien, que no está correcto como mujeres y que se salió fuera de control”.

Con respecto a las amenazas de muerte que recibió en redes sociales, dijo que se vale que la gente se exprese como quiera, pero pide respeto a la comunidad y pide no hacer señalizaciones.

"Lo que en un momento fue bonito, se convirtió en algo quizá para el otro lado en algo vergonzoso, pero para mí fue importante. Para mí sí fue relevante, para mí en ese momento yo sí estaba enamorada y si ahorita eso le causa a esa persona vergüenza o desprestigio o no sé qué le pasa por su corazón o por su mente".