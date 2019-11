Yolanda Andrade le puso los cuernos a Montserrat Oliver con..¡Verónica Castro!

Ciudad de México. - En entrevista con Joaquín López Dóriga, Yolanda Andrade contó que su relación de pareja con Montserrat Oliver duró 10 años, pero terminó porque ella ‘le puso los cuernos’. “Es que yo la engañé y se me chispoteó. Fue una relación muy bonita y vivimos cosas bien importantes”.

“En un momento de la relación, como que nos desgastamos y pues sí, la engañé”. Retomó la conductora. “Y después le pedí perdón. Bueno, me cachó. Me ahorcó, me levantó, me empezó a pedir la clave del teléfono -obviamente que no se la di- preferí que me ahorcara. Más vale aquí quedó que darle la clave. Después se enteró con quien y más se enojó”.

Ante esta declaración, Dóriga, como buen reportero le preguntó con quien había engañado a Montserrat y ante esto Yolanda respondió: “Con Verónica” y nuevamente el respondió, “¿Verónica, mi vecina?”. Para confirmar así que se trataba de Verónica Castro. A la que después elogió diciendo que es una gran mujer y que vivieron cosas muy bonitas.

Yolanda contó que precisamente por el amor que se tenían, ella y Montserrat continuaron trabajando juntas. Aprendieron a quererse y a perdonarse sin ser pareja.

Luego Yolanda contó sobre sus inicios en la actuación y como su papá rechazaba esta carrera al principio. Y platicó también que su primer novio fue Cristian Castro cuando estaban muy jóvenes, ella tenía 17 años.

La conversación continuó tras la pregunta de Joaquín sobre cuándo conoció a Montserrat y entonces relató a detalle cuando se conocieron. Y comentó que la invitó a cenar y ese día se dieron su primer beso, aunque Montserrat estaba casada.

Con información de Vanguardia