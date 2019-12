Yolanda Andrade se arrepiente; pide a Veronica Castro regresar

Ciudad de México.- Desde que se destapó la relación entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, las distintas versiones sobre el amor de esta pareja han circulado en todos los diarios nacionales.

Yolanda no ha dejado de repetir que ella siempre se sintió y se siente orgullosa del amor que le tuvo a la actriz.

Sin embargo, la respuesta de Verónica ha sido negativa, pues no solo negó toda clase de relación con Yolanda, sino que la acusó de ser una mentirosa, le dijo demonio y anunció su precipitado retiro en medio de la polémica y sin dar más explicaciones.

Para los fans, Yolanda se convirtió en la causante del retiro de Verónica Castro, la atacaron, la amenazaron de muerte, dejaron caer contra ella todos los comentarios homofóbicos que podemos imaginar y aun así ella sostiene que fueron una pareja muy bonita.

En una de las últimas entrevistas en las que Yolanda habló de Verónica, confesó que ella no se iba a quedar callada, pues, Verónica la acusó de haber revelado algo tan íntimo por hambre.

Al menos eso le dijo al periodista Joaquín López Dóriga, quién incluso confirmo haber visto a Yolanda muchas veces en el edificio en el que vivía Verónica, pues son vecinos.

Una vez más, Yolanda expresó su deseo por que Verónica deje de culparla por su retiro de los escenarios y asegura que esa versión la divulgó la actriz con un único objetivo: generar odio en contra de ella.

"Yo soy la primera en decirle y pedirle que regrese a la televisión, pero ella dijo eso, para provocar esto, para que la gente me odiara” dijo Yolanda, en entrevista con el periodista Edén Dorantes.

Además Yolanda habló sobre la trayectoria de Verónica y dijo que una cosa no tiene que ver con la otra, que ella hablaba de su ex, no de su carrera y mencionó las declaraciones que la actriz hizo a un medio argentino, que fue el detonante para que ella rompiera el silencio.