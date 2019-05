YouTuber mexicana causa polémica por posar en bikini para su padre

Las nuevas generaciones han crecido a pasos agigantados con la tecnología y el internet como plataforma de videos YouTube, la cual ha ofrecido mucho más que entretenimiento al paso del tiempo; sin embargo, casos como el de la YouTuber mexicana Rebeca Mendiola, abren el debate sobre qué tan importante debe ser la supervisión de los padres al momento que los menores vean videos en este sitio web.

Resulta que la guapa YouTuber causó polémica luego de que tuvo la gran ‘idea’ de modelar trajes de baño de una forma poco común.

Hasta aquí no hay nada malo ni de qué sorprenderse, pero en el caso de ella provocó polémica porque su principal juez era su propio padre.

De acuerdo con ¡Pásala!, Rebeca Mendiola ha ganado popularidad en YouTube al contar con alrededor de 830 mil suscriptores y su temática principal es contar su vida diaria (así como lo hace la mayoría de las influencers).

Sin embargo, en esta ocasión sí se voló la barda, pues el video titulado ‘Mi papá reacciona a mis bikinis!!! Ay dios mío!’, de catorce minutos de duración, tiene como tema principal que la YouTuber le presuma a su progenitor diversos conjuntos de bikini.

Rebeca Mendiola detalló que luego de encontrar una tienda en línea especializada en este tipo de prendas, optó por hacer un video con la finalidad de presumir con todos sus seguidores la manera en la que le quedó cada una de ellas y con un ‘toque especial’.





Sin imaginar lo que provocaría, la YouTuber mexicana detalló que, a diferencia a otro tipo de videos en bikini, en esta ocasión sería su propio papá quien le daría una calificación a cada uno de ellos.





“El caso es que este paquete me llegó y yo quería mostrarlo y compartirlo con ustedes, pero de una manera diferente, no como siempre, el típico ‘miren este bikini, qué bonito está’. Así que para eso se me ocurrió traer a mi señor padre, ¡así como ustedes lo escuchan!, para que él nos dé su opinión y califique estos trajes de baño”.





A lo largo del video se aprecian las reacciones del padre de la YouTuber, aprobando y rechazando algunos de estos bikinis.





Varios usuarios señalaron que en más de una ocasión, el progenitor mostró una mirada lasciva e incluso emitiendo comentarios desatinados como ‘ojalá estuviera más apretado’ o ‘quizás más corto’.





En cuestión de horas este video subido hace tres meses comenzó a llenarse de comentarios negativos en torno a esta ‘idea’, pues más de uno aseguró que las nuevas generaciones de YouTubers harán cualquier cosa por ser populares al nivel de Luisito Cominunica, Yuya o Dross.

Por curioso que parezca, este es el video que tiene más visitas en el canal de la YouTuber con casi 2 millones en comparación con el promedio que es de 300 mil.