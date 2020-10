Zara Larsson busca llevar su talento a otro nivel

Ciudad de México.- Con tan sólo 10 años, Zara Larsson demostraba que tenía todos los ingredientes para ser una estrella mundial del pop. En 2015 confirmó su paso ascendente al conquistar mercados internacionales con su sencillo "Lush Life".

Ahora, en plena pandemia, vuelve a revolucionar las listas de popularidad con su tema "Wow", primer sencillo de su tercer disco, Poster Girl, que además es la canción de la película Work It, de Netflix.

Pero la sueca quiere llevar su talento a otro nivel y modelar su éxito con más calma. Ya comienza a dar sus primeros pasos como productora, una decisión con la que marca de manera contundente que ya no es simplemente una niña jugando a cantar.

"No toco ningún instrumento, no soy muy buena en eso, sólo con algunos acordes, pero sí quiero iniciar un disco por mi cuenta. Que después venga alguien a ayudarme a terminarlo, pero que por lo menos mi idea sea la inicial, poder hacer eso te da mucha libertad", dice Zara en videollamada desde Londres.

Para la intérprete, ya de 22 años, es la primera vez viaja desde el inicio del confinamiento. Cuenta que pasó el verano con su familia, alejada del trabajo.

Pero se ha mantenido activa con el lanzamiento, en julio, de "Love Me Land", y en sus redes sociales, donde ha mostrado su preocupación por temas como la educación sexual y el acoso. La conciencia social, afirma, no debe estar peleada con ser una estrella pop.

"Tenemos estas increíbles plataformas (Twitter e Instagram), donde tienes una cantidad ilimitada de información, sin importar lo que sea. Y como dices, en mi generación realmente debes taparte los ojos para no enterarte de lo que pasa en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter, con los derechos del aborto en Polonia y otras tantas cosas", subraya la ganadora del premio al feminismo que le dio el comité del Premio Nobel.

De niña a estrella pop

Dice que fue una niña normal a pesar de haber ganado, a los 10 años, el concurso de talentos Talang y de haber logrado, en 2013, certificación de Platino por más de 5 millones de reproducciones de su "Uncover", sencillo de Introducing, su primer EP.

"Fui una niña bastante normal, incluso cuando estuve en el show de talentos a los 10, después de eso no hice nada. Nadie quería firmarme ni trabajar conmigo, tenía 10 años. Yo hoy no quisiera trabajar con alguien que tiene esa edad, le diría: Regresa a la escuela.

"Creo que entre los 10 y los 15 años fui una niña bastante normal. Iba a la escuela, como todo el mundo, convivía con mis amigos. Tras ganar el show, la gente sí me reconocía, pero eso fue como durante un año. Luego viene otra temporada, y una tercera y sigue y sigue".

Luego vinieron sus colaboraciones. Con MNEK trabajó en "Never Forget You", con Tinie Tempah en "Girls Like", mientras que con David Guetta hizo "This One's for You", que fue el tema oficial de la EuroCopa 2016.

Ese mismo año, la revista Time la puso en su lista "30 Adolescentes Más Influyentes del 2016" y, para marzo de 2017 llegó So Good, su segundo disco y el primero de talla internacional.

Más que chica de póster

Tres años han transcurrido desde su más reciente álbum y Zara ya prepara su tercera producción discográfica: Poster Girl.

El primer sencillo fue "Love Me Land", una combinación de sonidos al estilo ABBA y el R&B de Beyoncé, a quien admira.

"Creo que (el título) suena bien porque todo el mundo hace esto: tener una percepción de alguien más por lo que ves. Entonces piensas: 'Ella es una chica de póster para...', no sé, de lo que la gente piense de mí, pero hay mucho más debajo de esa imagen. Soy una persona multidimensional.

"Ojalá este álbum pueda expresar eso, que puedo ser ambas, muy tímida y también muy extrovertida. Que un día puedo amar a una sola persona y al otro quiero a alguien para pasar la noche. Hay tantos lados de una persona, me parece que de eso va el disco", admite.

Le mueve lo latino

Zara también ha sido seducida por la música latina y adelanta que le gustaría colaborar con algún artista del género. Admiradora de Rosalía y fanática de la serie La Casa de Papel, asegura que le encanta el español, y que, por muy cliché que suene, le agrada el reguetón porque la hace bailar.

"Me da mucha energía y siento que es algo lindo, que pese a que no entiendo por completo el español, pueda ser tan fan. Amo también la música francesa, y el K-Pop".