Zhao: la paisajista fílmica que busca el Óscar

Ciudad de México.- Como una paisajista emocional, visual y sensorial es como se redescubrió Chloé Zhao al rodar la hoy supergalardonada película Nomadland, que este lunes obtuvo seis postulaciones al Óscar, cuatro de éstos para ella.

Nacida en Beijing, criada en Londres y con estudios en Nueva York y Los Ángeles, ya hizo historia con el largometraje protagonizado por Frances McDormand al ser la segunda mujer en obtener el Globo de Oro por Mejor Dirección.

En las candidaturas al Premio de la Academia lo hizo nuevamente, ya que es la primera mujer de una minoría étnica en EU que compite como Mejor Directora. Además, puede ganar por Mejor Guión Adaptado, Mejor Edición y Mejor Película.

"Como crecí en ciudades muy pobladas, di por hecho que era parte de mi visión y mi perspectiva, pero conforme crecí me di cuenta de que los paisajes eran una forma de darle vida a una historia y de retratarla desde una perspectiva diferente Es un mundo real, ahí afuera.

"Nunca había estado en la parte del norte de California, ni en Dakota del Sur, en Arizona, explorando ese tipo de paisajes, y me cautivaron. La naturaleza te maravilla y te pone en una perspectiva de la inmensidad de este mundo. Es un paisaje visual, emocional y sentimental, es un viaje visual", precisó Zhao en entrevista con Gente.

Nomadland, una reflexión sobre la vida de una nómada llamada Fern (McDormand), fue condecorada con el León de Oro en Venecia y con el Premio de la Audiencia en Toronto; convenció a los críticos de Chicago, Los Ángeles y Nueva York que la sitúan entre las mejores del 2020.

Además de por las estatuillas ya mencionadas, el filme competirá por el Óscar que se entrega el 26 de abril en el apartado de Mejor Fotografía y Mejor Actriz.

Fue rodada en un periodo de cinco meses, en cinco distintos estados, y con tres estaciones de tiempo distintas.

La autora de The Rider y Songs My Brothers Thaught Me capitalizó su habilidad para los encuadres de gran formato y escenas intimistas.

Para Zhao, su trabajo en Nomadland es un planteamiento sobre el alimento espiritual para el alma y el cuerpo.

"Simboliza muchísimo sobre los verdaderos nómadas, esos que conocí en viajes que hice durante la investigación, y que realmente su sentido de pertenencia no está en un lugar, sino en el trayecto.

"Y, por otra parte, tenemos a los que son nómadas por circunstancias diversas que sí, que se echan andar de esta forma, pero saben que tienen un destino final, que le da un propósito y una justificación", apuntó la directora de 38 años.

La película se estrenaría tentativamente en México el 15 de abril.