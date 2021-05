“Extenderemos buenos resultados a los 7 municipios del Distrito 22”: Noel Chávez

“Yo soy un gestor y como tal me identifico al recordar las solicitudes de apoyo que como alcalde llevé a cabo, es extender la fórmula de trabajo que ya dio resultados en un municipio, y extenderla a los 7 que conforman el Distrito 22 y que han sido olvidados por muchos años; no me veo fuera de la sierra y para mí será maravilloso recorrerla y apoyar a su gente”, aseveró el Ingeniero Noel Chávez Velázquez, candidato del PRI a la diputación por el Distrito 22.

Dijo que luego de recorrer la sierra y haber sido edil de Guadalupe y Calvo, y de trabajar en labores de gestoría para abatir las necesidades más sentidas de la población, uno llega a formarse como una plantilla para seguir gestionando ahora en beneficio de toda la zona serrana del distrito.

Aseguró que toda la sierra tiene características muy parecidas al igual que sus necesidades, siendo las más sentidas en materia de salud, vías de comunicación y educación, y cuyos lugares para quienes viven lejos de ellos tienen una óptica muy distinta de lo que hace falta.

Dejó en claro que las comunidades en mención poseen un potencial enorme, por lo que será un disfrute apoyarnos y trabajar de la mano de los presidentes municipales; “yo invito a la gente a reflexionar su voto, que vea quien cumplió cuando las cosas estaban mal para no cometer el error de ir para atrás, ya que muchos de los logros alcanzados penden de un alfiler si no se les da continuidad”, sentenció.

Chávez Velázquez afirmó que desde el congreso del estado se puede hacer mucho sin pelear con nadie y sin ofender, presentando propuestas e ideas que den soluciones tangibles en beneficio de todos, y que esto solo se puede lograr de la mano de los candidatos del PRI para que como en una carrera de relevos, cada uno de los participantes logren la victoria sin perder el camino recorrido.