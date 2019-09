A Álvarez Monje le fallan las matemáticas y manipula la Ley a su conveniencia: PRI, Morena, PT Y PVEM

Chihuahua.- Los coordinadores parlamentarios del PRI, Morena, PT y la representación del PVEM, acusaron a través de un comunicado de prensa, que en su desesperación por no haber obtenido la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, al diputado pianista Fernando Álvarez Monje le fallan las matemáticas y, peor aún, dijeron, manipula a su conveniencia la Ley Orgánica del Poder Legislativo y desconoce los resolutivos del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Recordaron que el 12 de septiembre de 2018, el INE declaró la pérdida del registro del Partido Encuentro Social y según el punto tercero del resolutivo:

“pierde todos los derechos y prerrogativas que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos, y demás normatividad aplicable, con excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2018, que deberán ser entregadas por este Instituto al Interventor respectivo, de conformidad por lo establecido por el artículo 389 del Reglamento de Fiscalización”.

Tras el resolutivo del INE, la dirigencia del PES en Chihuahua logró extrañamente que el Instituto Estatal Electoral autorizara su registro como partido local y a raíz de la impugnación que “presentamos varias fuerzas políticas, es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar el acuerdo del IEE, es decir, Encuentro Social es inexistente como partido político”.

Indicaron que La Ley Orgánica del Poder Legislativo es muy clara: solo los partidos políticos tienen derecho a ser representados como fracción parlamentaria y el PES ya no existe.

Álvarez Monje se empeñó ilegalmente en mantener como fracción parlamentaria al PES cuando sabe perfectamente que sus diputados pueden declararse independientes o adherirse a la fracción parlamentaria que decidan, “tal y como lo hizo Marisela Sáenz al incorporarse al PRI, procedimiento aprobado por el Congreso hace días y que, en su desesperación o perversamente, también ya lo olvidó el coordinador panista”.

Tramposamente, Álvarez Monje ofreció hoy diversos “escenarios matemáticos” para concluir que él es el presidente de la Jucopo, pero la realidad es que no puede asumirse como tal cuando bien sabe que no puede disponer del voto ponderado de tres diputados sin Partido y de Rene Frías -Nueva Alianza- porque es presidente del Congreso y la Ley Orgánica lo inhabilita.