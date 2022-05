A casi tres años de su feminicidio, exigen justicia para Kezaline

Tomada de redes

Ciudad Juárez.- A dos años y 11 meses del asesinato de Kezaline Corona de 23 años y la desaparición forzada de su padre Francisco Corona víctimas de housejaking, familiares y amigos siguen en pie de lucha para exigir justicia, pero sin detener la búsqueda del hombre de 62 años.

A través de redes sociales y usando los hashtag #JUSTICIAPARAKEZALINE #JUSTICIAPARAJFCB, solicitaron el apoyo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, para dar con quien resulte responsable del homicidio de Kezaline y la desaparición de su padre, en hechos ocurridos el 8 de junio de 2019.

“Esa madrugada del sábado 8 de Junio 2019, cuando entró a mi casa, subió a mi recámara y me levantó a golpes, me apuñaló hasta cansanse, me quede tendida en el piso, donde solo veía el techo blanco de mi cuarto, escuchaba como mi corazón dejaba de latir, yo me aferraba a la vida, pero mi cuerpo ya no aguantó… Mi familia me encontró al día siguiente (sic)”, refiere la publicación que hace alusión a una descripción de lo que le ocurrió a la mujer.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Chihuahua ofrece Recompensa de 200 mil pesos a quien aporte información para localizar al José Francisco Corona Barbosa, como señas particulares tiene una cicatriz en la oreja derecha y parálisis leve facial, además de que al momento de su desaparición vestía camisa de vestir azul marino, pantalón de vestir negro, Zapatos negros y lentes oscuros.

Quienes tengan información al respecto pueden comunicarse a los teléfonos 911 y 089.