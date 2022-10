Fernando Méndez / El Diario Fernando Méndez / El Diario Fernando Méndez / El Diario

Ciudad Juárez.- El obispo de El Paso, Texas, Mark Seitz visitó esta mañana el campamento de migrantes venezolanos que desde hace días duermen en el límite de la frontera con Estados Unidos, con el objetivo de conocer las condiciones en que están viviendo e impulsar programas de apoyo.

El obispo estuvo acompañado por Dylan Corbett, director de Hope Border Institute, y juntos recorrieron las orillas del Río Bravo, además de escuchar a los migrantes. “Estoy muy preocupado por su situación, no pueden avanzar, no pueden regresar, ¿qué va a pasar con ellos? Y particularmente con este frío”, dijo el obispo.

Rafael, un migrante venezolano varado en esta frontera, le explicó al obispo la situación que enfrentan en su país y que los ha hecho salir con la esperanza de encontrar un mejor futuro, pero contrario a lo esperado se encuentran durmiendo a la intemperie sin saber qué pasar con ellos.

“Entiendo por qué necesitan salir de su país, porque para muchos es muy inseguro, no solo económicamente, tienen amenazas contra ellos y ¿a dónde pueden ir en el mundo? No pueden ir a otro planeta, necesitan encontrar un lugar de seguridad, de paz, donde puedan proveer para sus familias”, dijo el obispo.

Explicó que su visita es con la intención de concientizar a los gobiernos en ambos lados de la frontera y llamar a la comunidad a ayudar a quienes más lo necesitan, además de conocer personalmente las condiciones en que se encuentran los cientos de venezolanos viviendo entre la frontera de México y Estados Unidos.

“Son nuestros hermanos y hermanas, qué está pasando en el mundo cuando no podemos tener un corazón para los que sufren, eso no entiendo, es parte del papel de la Iglesia el llamar a nuestro mundo para cuidar a nuestros hermanos y una persona no puede hacer mucho, por eso necesitamos trabajar juntos”, dijo el obispo.

Antes de retirarse oró por cada uno de los migrantes varados en esta frontera y junto a los presentes rezó un Padre Nuestro, además de escuchar algunas de las situaciones que han tenido que enfrentar los migrantes en el intento por alcanzar su deseo de llegar a los Estados Unidos.