A la espera de saber si cadáver es de su hijo

Cortesía / Su nombre registrado es Lizeth Yolanda Topón Huiracocha y solía ser comerciante en Ecuador Cortesía / Su nombre registrado es Lizeth Yolanda Topón Huiracocha y solía ser comerciante en Ecuador Cortesía / Su nombre registrado es Lizeth Yolanda Topón Huiracocha y solía ser comerciante en Ecuador

Ciudad Juárez.— Andrés Marqués vendía paraguas, lotería, almanaques y folders de plástico en las calles de Cuenca, Ecuador, donde hace un año la discriminación por ser hombre trans y la falta de dinero para atender los problemas médicos que padecía lo orillaron a migrar a Estados Unidos en busca de una mejor vida.

Durante ese mismo año, la burocracia tanto de México como de Ecuador le ha impedido saber a su mamá si un cadáver con sus mismas características, que se encuentra en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez, es o no el de su hijo, cuyo nombre oficial es Lizeth Yolanda Topón Huiracocha.

“Debido a la carga laboral tiene que esperar”, “tenga paciencia”, “un nuevo fiscal tiene su caso”, “tenemos muchos documentos de muchas personas, no nada más el suyo”, son algunas de las respuestas que recibe Sandra Lorena Huiracocha, de 48 años de edad, por parte de las autoridades de su país y de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que el Consulado de Ecuador en Monterrey pidió la intervención directa de la autoridad federal para identificar el cuerpo encontrado la noche del 2 de septiembre de 2021 en esta frontera.

Pese a los indicios

Aunque policías municipales aseguraron durante el hallazgo del cadáver que portaba una identificación de Ecuador, después de casi un año, tres muestras de ADN de ella, dos de su hija mayor y dos más de su cuñado, la madre no ha logrado saber si el cuerpo encontrado en un hotel abandonado en el cruce de las calles Ramón Rayón y Waterfill es el de su hijo.

“Ha sido para mí amargo todo este tiempo, estoy tan arrepentida, no tengo consuelo, no tengo alegría, sólo tengo tristeza en mi vida; si no confiara en Dios, ya no estuviera aquí de pie”, confesó entre lágrimas vía telefónica desde Ecuador.

Ella también es vendedora ambulante en su ciudad, donde al ser testigo de la discriminación que sufrió desde la escuela su hija, como le llama ella, y la falta de recursos para comprar sus medicamentos, decidió apoyarlo para que llegara a Estados Unidos a través de una red de coyotaje entre Colombia-Ecuador, Ciudad de México y Ciudad Juárez.

Pagó 17 mil dólares

Narró que, engañado por los traficantes de personas, el sudamericano de entonces 20 años de edad salió de su país el 24 de agosto de 2021 hacia la Ciudad de México, donde le pagó mil dólares al ‘coyote’, pero después le dijeron que no se los había dado al hombre que tenía que dárselos y lo obligaron a pagarlos de nuevo.

El 27 de agosto les llamó por WhatsApp y les dijo que estaba en Ciudad Juárez en la casa del ‘coyote’, “con su esposa y una niñita, nos mostró por el teléfono que se veían árboles. Luego dijeron que ya los tenían en El Paso, que ya depositáramos el dinero”.

“Depositamos a Ciudad Juárez y otros depósitos los hicimos a Colombia, cuando mandó un video, solita en un carro, y dijo: ‘ya estoy en El Paso, Texas’. En todo, les di 17 mil dólares”, dijo quien compartió con El Diario el video que los ‘coyoteros’ le enviaron como prueba para que depositara todo el dinero.

“Soy Andrés, y estamos en El Paso, Texas y la clave es: Michael”, dice el migrante trans en el video de apenas 6 segundos. Sin embargo, nunca volvió a comunicarse, por lo que le preguntaron a los ‘coyotes’, quienes comenzaron a contradecirse y a darles distintas versiones, como que había sido expulsado de Estados Unidos y que al ser dejado en el puente le robaron sus documentos y le quitaron su celular, o que se enfermó “y le dejaron botado”.

‘Como haberse perdido un animal, un perro…’

“No nos dicen nada, como haberse perdido un animal, un perro… pero es mi hija, yo sigo aquí. Aquí les puse la denuncia a quienes yo les deposité el dinero, estamos esperando a estas personas que han cogido el dinero, que me ayuden con la persona que llevó a mi hija (…) En Juárez decía que vivía este señor que la llevó, y ella se pierde justo en Juárez”, reclamó la madre.

Para poderles pagar por llevar a su hijo a Estados Unidos, tuvo que hipotecar su casa con el banco, pero con los intereses la deuda ya es de 20 mil dólares, por lo que tienen que pagar 300 dólares cada mes con lo que gana vendiendo cosas en las calles, lo cual le ha traído mayores problemas económicos.

Ante las distintas versiones de los ‘coyotes’ sobre su paradero, la familia acudió con las autoridades de Estados Unidos, las cuales les dijeron que Andrés había sido devuelto a México por la misma frontera por la que cruzó, el 30 de agosto.

Andrés decía que “allá en USA es un país liberal, no es como aquí que todo el mundo te juzga, en Nueva York no te juzga nadie”, narró su hermana, Samantha Topón, a la organización legal sudamericana 1800migrante.com, con sede en Nueva York, a la cual acudió la familia en busca de ayuda para reportarlo como desaparecido.Problemas de salud

Su hermana dijo que debido a una enfermedad renal tenía que tomar medicina durante toda su vida, pero dicho tratamiento en Ecuador tiene un costo mínimo de 150 dólares mensuales, lo que lo motivó más a ir a Estados Unidos.

Su mamá agregó que Andrés tiene dos tatuajes, una corona en la mano derecha y una flor en la mano izquierda; sin embargo, debido al estado de putrefacción en el que fue encontrado el cuerpo no se le aprecian.

“Es chaparrita, parece hombre… y tiene manos muy pequeñas y con tatuajes”, fue la descripción que le dieron las autoridades de Ecuador a la mujer sobre el posible cuerpo de su hijo.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que “desde el hallazgo del cuerpo sin vida, la Fiscalía de Distrito Zona Norte inició con las diligencias correspondientes. Se trata de una mujer migrante que fue localizada sin vida en el cruce de las calles Ramón Rayón y Waterfill, por lo que en su momento se dio aviso a la Embajada de Ecuador”.

Fiscalía estatal sólo guarda el cuerpo

A casi un año de su ingreso al Semefo, la misma autoridad explicó hace unos días que “en torno al caso de Lizeth Yolanda Topón y/o Andrés Marqués, originario de Ecuador, de 20 años de edad, la Fiscalía General del Estado únicamente colabora con la Fiscalía General de la República mediante el depósito del cuerpo en las instalaciones del Servicio Médico Forense, en espera de la confirmación de las pruebas para la entrega correspondiente a la familia a través de la FGR y del Consulado”.

Esto debido a que el Consulado solicitó la intervención directa de la autoridad federal, por lo que la Fiscalía estatal sólo resguarda el cuerpo, del cual desde hace meses entregó las muestras de ADN para que fueran cotejadas con las de la familia Topón Huiracocha.

La primera prueba se la hicieron a su mamá en febrero en la Fiscalía de Ecuador, y le dijeron que esperara dos meses, pero en marzo le dijeron que necesitaban una nueva toma de sangre de ella, de otra de sus hijas y de su cuñado, debido a que su esposo murió.

En abril, las autoridades de Ecuador le dijeron a la mamá que mandaron los resultados de las pruebas de ADN, pero que la FGR les pidió directamente las muestras de sangre, por lo que se las volvieron a tomar.

El 7 de mayo, “me dicen de la Cancillería (de Ecuador) que ya han mandado (las muestras de sangre), que ya estaban en México, en Monterrey, pero le hablé al fiscal de México y me dijo que todavía no estaba el ADN”.

‘Tenemos que esperar lo que digan de México’

El 19 de mayo “me dijeron que tres meses más demoran, porque ya llegaron las pruebas de ADN allá a México pero tienen que hacer las pruebas (del cadáver), las pruebas faciales. Y (que) es un caso demoradísimo, y que después de eso para repatriar el cuerpo. Eso me dijo el fiscal de México, entonces estoy esperando. Acá en el Ecuador me dicen que tenemos que esperar lo que digan de México”, narró.

El 21 de junio el agente fiscal Ricardo Espinoza respondió al Consulado de Ecuador que “debido a la carga laboral que manejan y según casos similares, los resultados se los obtiene en un lapso de seis meses a un año”, según compartió el Consulado a la madre.

Sin embargo, a principios de agosto le dijeron que su caso había cambiado de fiscal en la FGR y las autoridades de Ecuador le pidieron las cédulas de identificación de sus otras dos hijas.

La madre también ha pedido el apoyo de las autoridades de su país para ingresar a México con una visa humanitaria, pero le dicen que no, “que es muy peligroso”, por lo que a 4 mil 812 kilómetros de distancia sigue rogando a ambos países que le digan si su hijo está muerto y, si es así, que le entreguen su cuerpo.

El Diario solicitó información tanto a las autoridades de Ecuador como a la FGR, pero ninguna ha dado respuesta.