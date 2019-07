Protección Civil: con el enemigo en casa

Chihuahua.- “Mañana hablo con Mariano (Olivares), ¡porque no tuvo los huevos para decírmelo a mí en la cara! Se lo tuvo que decir a otro y a mí me molesta eso, yo a todo mundo se lo digo en su cara” fue la expresión, como tantas otras, en un momento de enojo del coordinador de Protección Civil estatal, Luis Guerra Chacón.

Antes que él, Virgilio Cepeda, quien asumió la coordinación de Protección Civil en 2017 al salir Luis Luján Peña, “se vio señalado por malos manejos de la dependencia, siendo su propio equipo de trabajo quienes lo evidenciaría”.

Así lo refiere en su denuncia el exvocero Fabián Soto, quien dice que “optaron por tumbarlo” sus propios compañeros para proponer al encargado del almacén, Gerardo González Álvarez.

“La idea de los cabecillas de Protección Civil, la contadora Norma Ávalos y Melitón Tena era proponer un perfil bajo que no fuera ubicado por los jefes del Gobierno del nuevo amanecer” asegura al explicar el por qué se propuso al encargado del almacén. En esta segunda parte de los videos, el encargado de Comunicación Social en 2018 menciona a todos los coordinadores que han pasado por Protección Civil desde entonces a la fecha. La Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua, en su artículo 17, establece que oficialmente la responsabilidad del Consejo Estatal recae en su presidente, en este momento el gobernador Javier Corral.

Mañana hablo con Mariano (Olivares) ¡porque no tuvo los huevos para decírmelo a mí en la cara! Se lo tuvo qué decir a otro y a mí me molesta eso, yo a todo mundo se lo digo en su cara” fue la expresión, como tantas otras, en un momento de enojo del coordinador de Protección Civil el capitán marino Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón. Aunque no se deslinda de responsabilidad a la administración del gobierno de Javier Corral, quien oficialmente es el presidente del Consejo Estatal de Protección Civil, el origen del desastre que vive actualmente esa dependencia se ubica en el tiempo de la coordinación del priista Luis Luján Peña.

Así lo denuncia el exvocero de Comunicación Social Fabián Soto a través de un video sobre el ambiente tenso con el que se trabaja en PC y su mal manejo.

Concretamente lo sitúa en la época de Luján Peña y la posterior entrada de Virgilio Cepeda, el 2 de enero de 2017.

Para entonces Luján Peña tenía casi siete años en la coordinación, pues inició con el Gobierno de César Duarte. Siendo priista, con una trayectoria política contraria a la del nuevo Gobierno panista “no tuvo otra opción que renunciar”, afirma la voz en el video y agrega: “antes que lo investigaran”.

Según el informe al que se hace referencia, para entonces Luján Peña ya había “invadido” a la dependencia con empleados priistas, afines a su persona y con algunos exempleados de sus empresas.

En el video que obra en poder de El Diario, y que ya está en la versión digital y en Facebook, se exhibe una larga lista de irregularidades que se han venido registrando en el seno de Protección Civil del Estado, la voz que narra en primera persona señala que Luján Peña consiguió muchísimo poder.

Y hoy sigue siendo tanta su influencia que, aunque renunció en 2017, Protección Civil sigue siendo “como su oficina personal” y continúa disponiendo e instruyendo al personal que le obedece sumiso, asegura el informante.

Aunque su caso trascendió y no pasó nada. Se indica también que el propio personal propuso como coordinador ante la Fiscalía General del Estado a Jorge Gerardo González Álvarez, quien se desempeñaba como encargado del almacén.

Según esto, la idea de quienes lideraban Protección Civil, la contadora Norma Ávalos y Melitón Tena, “era proponer un perfil bajo que no fuera ubicado por los jefes del Gobierno del nuevo amanecer”.

En el documento entregado a este medio el denunciante hace una detallada relatoría de su situación personal desde que ingresó como enviado de Comunicación Social a Protección Civil, siempre etiquetado como espía del “nuevo amanecer” y marginado de las actividades cotidianas.

También se refiere la gran oposición y resistencia que encontró para trabajar, debido a que lo consideraron una especie de “oreja” y se justifica a sí mismo diciendo que eso se debía a que “venía recomendado del despacho del Ejecutivo”.

Ante la negativa de apoyos y malos tratos hacia su área, el exenlace de Comunicación Social decidió enviar una carta informativa a la Secretaría General sobre lo que acontecía dentro de la dependencia y lo que él consideraba traiciones por parte del coordinador y del personal.

Poco después, el 10 de mayo de 2018, fue cuando rindió protesta como nuevo coordinador de Protección Civil del Estado, el capitán marino Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, quien el mes pasado cumplió un año al frente y sobre cuyo desempeño se publicaron detalles en la primera parte de esta publicación.

El exvocero de PC, cuya historia se plasma en el video, asegura que (para su mala suerte) la Secretaría General le entregó al nuevo coordinador la carta que él redactó y que después obró en su contra, pues desde entonces Guerra lo clasificó como un problema.

Además en la primera reunión que Guerra tuvo con su personal exhibió al comunicador leyendo su carta de denuncia y poniéndolo en mal frente todos sus compañeros, quienes le reclamaron incluso violentamente.

Sobra decir que el nuevo coordinador clasificó al vocero de la dependencia como un muchacho conflictivo, problemático, y desde entonces empezó a tratarlo mal.

“A sólo dos meses de haber ingresado, el actual coordinador ya se expresaba mal del gobernador y del secretario general y de los panistas, afirmando que todo estaba mejor con el Gobierno de Duarte”, recuerda el denunciante.

Afirma también que no fue el único empleado maltratado, pues poco después de haber tomado la coordinación Guerra Chacón entró a trabajar en el área jurídica una abogada quien, por ser familiar de un empleado de la Secretaría General, se volvió el nuevo blanco de los ataques del capitán marino quien la humillaba frente a todo el personal y “la traía sacando copias o de recepcionista”.

Según la denuncia el actual coordinador de Protección Civil se da el lujo de decirles a quienes no son de su agrado que “ustedes están aquí de lástima, ¿eh?, y los tengo que soportar”.

Al exvocero incluso llegó a darle dos zapes, es decir, dos golpes en la cabeza. En otra ocasión cuenta (y publica fotografías alusivas al momento) que sus compañeros le regalaron una chamarra de Protección Civil pero envuelta en solicitudes de empleo, en vez de papel para regalo, como anunciándole que pronto sería despedido y tendría que buscar trabajo en otra parte.

El desprecio y las agresiones verbales de Guerra Chacón son reproducidos en expresiones como: “A mí me vale gorro si fue o si dicen que aquí se creó en el ambiente de que si Campillo que si Melitón había corrupción. Aquí nunca hubo pruebas, la única prueba que tuvo la Fiscalía fue el coordinador que era arquitecto, Cruz y Jiménez...” “Defendí a Melitón hasta donde pude y vaya que fui objeto de críticas… y a todos los que están por allá, que aquí estaba todo de la fregada, pues ustedes son los afectados, es el caso de Fabián pues”.

Y en este contexto el exvocero dice que “de la noche a la mañana” (a principios de diciembre de 2018) fue removido del área de Comunicación Social por órdenes del coordinador Guerra Chacón y se cancelaron todos los proyectos que le daban presencia a Protección Civil en los medios, tales como el programa de televisión que logró transmitir en Canal 28 con muy pocos recursos y los espacios que ya había obtenido en radio y TV.

En lugar de Fabián Soto fue nombrado en diciembre (aunque sólo duró tres meses) otro empleado de Protección Civil de nombre Luis Fernando Luévano Contreras.

De este último, el informante dice que se trata de una persona sin experiencia en medios de comunicación y amigo personal de Melitón Tena, un excompañero al que corrieron y que Guerra Chacón reconoce en el video haber defendido hasta donde pudo.

Sobre Melitón Tena el video informa que empezó a dar cursos de capacitación (en materia de Protección Civil) en Juárez sin haber transcurrido ni un año de la separación de su cargo para que se evitara el conflicto de intereses que marca la ley en estos casos. “Melitón”, dijo Guerra en ese momento, “va a ser mi capacitador en Juárez por si no lo sabían.

No tengo por qué explicárselos ¿sí? No tengo por qué hacerlo, pero están diciendo una bola de estupideces y cosas que a mí no me gustan”.

Autoridades en materia de Protección Civil

En el artículo 17 de la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua se establece que en sus decisiones el Consejo Estatal procurará el consenso y –en su defecto– las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de los asistentes.

Ahí mismo se establece también que el gobernador del estado, en este caso Javier Corral Jurado, es el presidente del Consejo Estatal de Protección Civil y la secretaría ejecutiva del mismo órgano recae en la persona del secretario general de gobierno en funciones.

Son también autoridades en materia de Protección Civil el coordinador estatal, en este caso Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, y los coordinadores municipales de toda la entidad.

Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón

Originario de la ciudad de Chihuahua, el actual coordinador estatal de Protección Civil tiene más de 30 años de experiencia en la atención a población afectada por desastres naturales y rescate de náufragos.

En su presentación, el 10 de mayo de 2018, Comunicación Social del Gobierno del Estado dio a conocer que Guerra Chacón sirvió por 36 años a la Armada de México, donde formó parte del Plan Marina y obtuvo el grado de capitán.

“Encontramos el perfil adecuado para una persona que en su trayectoria ha demostrado no sólo la eficacia en el cumplimiento de las funciones encomendadas, sino también, en el caso de la materia de Protección Civil, con 30 años acreditados como miembro del Plan Marina, que atiende todo tipo de desastres y situaciones de emergencia”, dijo ese día el exsecretario César Jáuregui Robles.

A su vez, el recién nombrado coordinador estatal de Protección Civil manifestó que era un honor volver a su tierra y que venía a aportar su experiencia para que la sociedad chihuahuense se sintiera protegida.

Lo más importante, apuntó, es fomentar la cultura de la prevención; cuando se previene bien no se requiere tanto recurso, se requiere que la gente sepa qué hacer y ver las necesidades que existen y los apoyos para atender las situaciones de emergencia”.