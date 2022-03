A ‘pico y pala’ impulsa a la mujer en la minería

Cortesía / Es una de las 60 mil mujeres que laboran en diferentes áreas del sector en el país

Ciudad Juárez.- Aún cuando la minería pareciera una actividad “exclusiva” para hombres, cada vez más, las mujeres van ganando terreno en una actividad que al menos en el estado de Chihuahua genera más de 20 mil empleos directos y 102 mil 665 indirectos, según cifras del Clúster Minero (Clumin). Tal es el caso de Eurídice González Robles, quien a lo largo de 20 años ha dedicado esfuerzos por romper con las barreras de género e impulsar a la mujer a destacar en la extracción de metales y minerales.

Originaria de Los Mochis, Sinaloa, pero chihuahuense por adopción, Eurídice llegó al estado hace 18 meses haciendo realidad su anhelo por conocer y vivir en esta entidad, en donde desempeña el cargo de Country Manager de Coeur Mexicana, compañía estadounidense con más de 90 años de experiencia en la industria minera.

“La minería para mí como mujer ha representado un gran reto, pero nunca una preocupación de que sea una industria masculinizada, ya que desde un principio tuve una recepción con mucho respeto; en 2002, cuando empecé había muy poquitas mujeres, algo que ha ido evolucionando con el paso de los años”, comentó.

De acuerdo con datos de la Cámara Minera de México, actualmente, son casi 60 mil las mujeres las que se encuentran laborando en diferentes áreas del sector minero en el país, representando un gran avance, dado que anteriormente ellas no podían ejercer esta profesión.

Por siglos la industria minera estuvo integrada sólo por hombres, siendo hasta 1996 cuando se eliminó del Código del Trabajo la restricción de que la mujer pudiera entrar a los yacimientos y de esta manera permitirles tener un espacio importante en las actividades mineras.

El Diario (ED).- ¿Cómo nace este interés por ingresar a la industria minera y qué impacto ha generado en su vida?

Eurídice González (EG).- “Lo que más me llamó la atención fue la necesidad de buscar nuevas oportunidades. Yo realmente soy maestra certificada de inglés por la Universidad de Cambridge y por muchos años me dediqué a la docencia, sin embargo, en una ocasión llegó una empresa minera muy cerca de donde vivía en Guamúchil, y no sabía nada de esta industria, pero entré a trabajar como secretaria del área de procesos y ahí colaboré por 17 años, conociendo los diferentes departamentos hasta que me dieron la gerencia general, así que todos los días me trasladaba hasta Mocorito, que es donde estaba mi trabajo”.

Sin embargo, a pesar de no contar con un respaldo académico en minería, Eurídice decidió no darse por vencida y con el apoyo de sus hijas y familia empezó una serie de capacitaciones que le permitieran explotar todo su potencial y destacar en “un mundo de hombres”, ya antes de su llegada a Chihuahua, también colaboró con empresas mineras en Sonora, Baja California Sur y Guanajuato.

“Es muy interesante, porque a pesar de contar con algún estudio de Ciencias de la Tierra, no he dejado de capacitarme, ya que la minería moderna tiene que ver con casi todas las profesiones diferentes para poder llevarse a cabo. Y aunque pareciera extraño, me ha permitido pasar más tiempo con mi familia, quienes no sintieron el cambio tan drástico, ya que como docente dedicaba muchas horas a la enseñanza”, explicó.

ED.- ¿Desde su perspectiva cómo ha avanzado la minería en cuestión de equidad de género?

EG.- “Veo un gran avance en comparación con mis inicios, veo aquí en las empresas que se abren cada vez más espacios, además de que también se están generando más matrículas femeninas en las carreras relacionadas a esta industria en las escuelas, lo que genera una mayor oferta de mano de obra capacitada y vinculada a la mujer. Sin embargo, aún queda trabajo qué hacer desde casa, ir identificando en nuestras propias familias aspectos que podamos cambiar para ir derribando tanta barrera, que nuestros hijos e hijas sepan que no hay roles para hombre o mujer en el hogar y que así debe ser en el mundo laboral, y así poder ir cerrando brechas en cuestión de salarios y oportunidades”.

ED.- ¿Ha experimentado una situación de desigualdad salarial o de alguna otra índole en el área laboral?

EG.- “Afortunadamente no, pero es una realidad que viven muchas mujeres, sin embargo, algo que sí he podido constatar es que a la mujer se le dan oportunidades una vez que prueba su capacidad, mientras que al hombre se le brindan con base en su potencial. En mi caso, he podido dar resultados en las áreas en las que me he desempeñado, permitiéndome seguir avanzando”.

Women in Mining

Lo anterior permitió a nuestra entrevistada ser invitada en 2015 a unirse a Women in Mining (WIM) e instalar un capítulo de esta organización en México, teniendo la oportunidad de revisar casos de equidad de género para apoyar a las víctimas y canalizarlas ante las instancias correspondientes para lograr un mejor mundo laboral para la mujer y desde donde Eurídice busca impulsar al sexo femenino en la minería chihuahuense y del resto del país.

Fue apenas en abril de 2021, cuando la organización instaló una sede en el estado de Chihuahua, con el objetivo de impulsar iniciativas que promuevan la equidad de oportunidades y condiciones laborales de las mujeres en la minería y con la visión enfocada a difundir las buenas prácticas y la imagen de dicha industria como un sector estratégico para el desarrollo económico.

“El rol de la mujer en la minería es primordial para el desarrollo social y económico en las familias mexicanas y un impulso a la misma; ser un grupo minoritario en cualquier gremio, representa todo un reto”, dijo.

Agregó que “la industria minera es un campo aún inexplorado para la mujer, por lo cual es importante que más mujeres consideren la minería como una alternativa de desarrollo profesional y personal”.

Para Eurídice, la industria de extracción de minerales debe comenzar a plantear en conjunto con las autoridades locales un verdadero plan integral de desarrollo de la mujer en esta área, debido a las oportunidades que representa para este estado.

De acuerdo con datos de Clumin, actualmente Chihuahua ocupa el tercer lugar a nivel nacional en este sector, lo que equivale a un 11.5 por ciento de la extracción de minerales en el país. Según información del clúster, esta entidad aporta el 16.1 por ciento en oro y el 23.9 por ciento en plata, además de ser el principal generador de caolín con el 44%, dolomita con el 85.4% y plomo con 13.3 por ciento.

Principales sedes en el estado

Aldama, Aquiles Serdán, Batopilas, Ciudad Juárez, Chínipas, Cusihuiriachi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Madera, Ocampo, Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Satevó, Saucillo, y Urique, son los municipios en donde se ejerce la minería, representando el 4% del PIB estatal.