A proceso, alcalde de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- La tarde de este lunes, quedaron vinculados a proceso el Presidente de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, y la directora del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), Patricia Rico de la Rosa, luego de concluida la audiencia en donde se les imputa el delito de Emisión de un documento de identificación vehicular.

Luego de cuatro horas de audiencia en donde la defensa de los imputados buscó comprobar el hecho de la no participación del alcalde en el Programa de Identificación Personal, a través de un interrogatorio en donde se buscó establecer que fue el Consejo del CUM y no la personal del edil, la que propuso y puso en marcha dicho programa.

Asimismo, en la audiencia la directora del CUM reconoció haber propuesto dicho programa, no solo en esta reunión ordinaria, sino ante la Mesa de Coordinación Territorial en donde no se le mencionó que fuera algo ilegal, a pesar de la presencia de la FGE, PGR y Sedena entre otras autoridades.

Luego de desarrollados los alegatos, la Juez Uranga procedió a encuadrar la participación de ambos imputados en este delito y determinar el auto de vinculación a proceso, bajo el gozo de la libertad.

Finalmente se estableció un plazo de 3 meses para recabar mayores aportes para determinar la culpabilidad de ambos imputados.