A punto virus de colapsar sistema de salud

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- A 200 días de que se registrara el primer caso positivo de Covid-19 en el estado de Chihuahua –el 23 de marzo del 2020- el sistema de salud se encuentra a punto de colapsar.

La multiplicación de casos positivos, el número de muertes registrado, el sub-registro en las cifras totales de ambos y un dato desconocido de personas sospechosas y asintomáticas que portan el virus, ha colocado al estado en una situación que en lugar de mejorar, parece retroceder.

A lo anterior se suma la saturación de hospitales tanto del estado como de la federación, la falta de pruebas PCR, medicamentos, insumos y un personal médico cada vez más cansado física y emocionalmente.

Ayer, el secretario de Salud del Estado, Eduardo Fernández, reconoció que el Hospital Central se encuentra saturado con pacientes Covid ya que, tan sólo durante el fin de semana pasaron de tener 15 o 16 camas ocupadas, a recibir a más de 70 pacientes infectados por el virus.

El reporte oficial indica que al 13 de octubre permanecen 406 personas hospitalizadas y de ellas, 103 están intubadas ya que requieren apoyo de un ventilador para poder seguir respirando.

Para el doctor Javier García especialista en Medicina Interna los números son claros al indicar que no hay una mejoría ya que, si bien es cierto no hay un incremento como al inicio de la pandemia también lo es que no se percibe un descenso.

“En números no estamos mejor porque no terminan de ir a la baja; cierto es que no suben tan fuerte o no hay un aumento como al principio, eso es evidente pero tampoco hay un descenso ni dentro de lo esperado ni de lo que debía ser.

Esto tiene muchas aristas. Podemos decir que es responsabilidad del Gobierno y de la población, porque una cosa es que el gobierno de indicaciones y la gente medio las sigue o no las sigue.

Las fiestas “Covid” continúan y mientras tanto el personal médico sigue infectándose y muriendo. Acabamos de tener un deceso reciente y hay otros compañeros médicos enfermos”, indica García.

Por otra parte, dice el entrevistado, sucede también que la noticia ya se hizo vieja y la gente ha perdido la capacidad de asombro por lo que al escuchar diariamente que sumaron determinados contagios, le parece que las cosas no van tan mal pero siguen igual.

“Las cifras de personas contagiadas, hospitalizadas e intubadas nos quieren decir que la pandemia no se ha controlado, el virus sigue circulando en la ciudad, en el país y no hacemos caso a las medidas”, enfatiza el entrevistado y reitera que no hay un tratamiento directo contra el virus y mientras eso no suceda, todo seguirá igual.

“Si tuviéramos oportunidad de hacer una gráfica por día veríamos que la cosa no ha mejorado, ha empeorado. Los gobiernos no han hecho bien las cosas, ni el gobierno federal ni el estatal. En Chihuahua pusieron un financiero al frente de la Secretaría de Salud en pleno pico de la pandemia y eso denota una gran irresponsabilidad del gobernador.

Es irresponsable poner a un no médico en este puesto cuando estamos en una crisis de salud. Es cierto que también hay crisis financiera pero, qué importa más, la vida o el dinero”, cuestiona García.

A pregunta expresa sobre si está colapsado o no el sistema de salud público, el entrevistado indica que sí, tanto el sistema federal como estatal, están en una crisis que no han sabido solventar.

“El problema es el sector público donde, de manera irresponsable no se ha dado un rescate financiero para que sea tan efectivo como para que haya la oportunidad de un buen proyecto de salud. Lo que ha sucedido es que los médicos han aprendido a atender a los pacientes aún sin que exista un medicamento específico y cada vez aprenden más del virus y cada vez rescatan más pacientes pero ese personal se está enfermando y muriendo”, enfatiza.

El galeno señala que curiosamente la pandemia ha matado más personas que la violencia pero de esos muertos sí se acuerda la gente mientras que de quienes pierden la vida a causa del Covid no.

“Estamos en una emergencia sanitaria, nunca hemos salido de ella aunque estén tratando de empezar a recibir pacientes no Covid en los hospitales destinado sólo para atender la pandemia. Sería un error hacerlo, deberían de seguir sólo Covid por el resto del año”, puntualiza.