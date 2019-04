A sus 87 años, recupera la casa de la que fue desalojado

Cuauhtémoc.- César E. C., de 87 años de edad, no tenía credencial de elector y desconocía de los lineamientos legales para decirse apoderado legal de su domicilio ubicado en la colonia Tierra Nueva, y luego de un juicio legal, un juez local estableció que su pareja, le regresara la propiedad que éste adquirió, pero que legalmente nunca estableció como propia.

Los problemas de regulación en la propiedad de terrenos presentó un caso en donde fue necesaria la participación del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Occidente para recuperar la casa del octagenario, que en un periodo de su vida de pareja, no pudo ingresar porque ésta, le puso candado.

Según la carpeta de investigación, la pareja aprovechó el desconocimiento del dueño de la casa y la falta de la identificación oficial, para ella encabezar los trámites de regularización y convertirse en la apoderada legal del domicilio ajeno.

La relación sentimental entre ambas personas llevó a que se estimara que la certeza jurídica cobijara a ambas personas que vivían juntos, hasta el momento en el que la mujer negara la entrada al dueño con la colocación de candados.

Fue ahí que el varón interpuso la denuncia ante la Fiscalía para luego de un juicio, obtener el fallo a su favor por un juez del Distrito Judicial Benito Juárez que resolvió devolverle su patrimonio.

“Me dejaron en la calle, me pusieron candados en lo que fue mi casa y ya no me dejaron entrar, pero gracias a Dios ya me la regresaron”, dijo el afectado a solo unos días de conocer la resolución final a su favor.

Afirmó que durante este tiempo se encontró con muchas trabas y hasta malos tratos de parte de personal de instancias de Gobierno tan solo por desconocer la ley, lo que lo mantuvo a un paso de perder su propiedad en la colonia Tierra Nueva.