A un año 9 meses del asesinato, exigen justicia para Adriana Jacobo

Cuauhtémoc, Chih.- A un año 9 meses del asesinato de la adolescente Adriana Jacobo, las redes se han visto llenas por la etiqueta #JUSTICIAPARAADRIANAJACOBO mediante el cual exigen se haga justicia.

Las publicaciones que han sido compartidas por miles vienen acompañadas por el emotivo menaje que pueden leer a continuación:

Hola, mi nombre es Adriana Jacobo y hoy hablo a través de quién aún me ama y no me olvida y aún no comprende en que momento alguien decidió que mi vida terminara...

17 años son largos para muchos ! Para mí fueron tan cortos , ya no tuve tiempo de cumplir mis sueños que eran tantos y tan anhelados , no tuve tiempo de amar más , de vivir más , 17 años y mi inocencia fue tan grande como la de una niña pequeña, que pensó que esa cita la cual mi asesina me hacía era para parar aquel mar de insultos y acoso de parte de ella hacía mi , ella aseguró estar arrepentida y quería verme para pedir perdón , gran error ! Le creí , si te preguntas porque acudí ? Mi mente y corazón querían poner fin a lo que atormentaba mi vida a cada paso pues el bullying de quien alguna vez fue mi amiga , afectaba mi vida ! Estando ahí , nadie pudo ayudarme , su odio fue más grande y consumó lo que tantas veces temí , un chico le ayudó , y no importó cuanto suplique , terminaron con mi vida ...

Hoy a 1 año , 9 meses , 9 días mi terrible historia no ha podido tener justicia , pues mi asesina tiene más beneficios y derechos , que lo que alguna vez fue mi vida ...

Es difícil pensar en el dolor ajeno o la injusticia , cuando no somos los afectados , nada ni nadie llenará el vacío que deje en mi hogar , mi familia jamás volverá a ser la misma y nunca nada podrá consolar el corazón adolorido de mi madre que me piensa a cada minuto de su vida ...

Por eso y por todo ese dolor que dejan esas personas sin corazón , ayúdame a compartir esta , mi historia , por mí y por todas esas niñas y mujeres víctimas de feminicidio , para que logré llegar a algún legislador y promuevan el tener leyes justas en este país ... #niunamas.

Adriana Jacobo, de 17 años, fue asesinada la tarde del 17 de enero del 2019, y en su homicidio son involucrados los jóvenes Alexa de entonces de 18 años y Yovani quien tenía 16, ambos detenidos y en proceso penal, a quienes se les acusa de llevarse a la víctima con engaños a las faldas del cerro del Pájaro en Cuauhtémoc en donde la habrían asesinado.

Recientemente se ha manifestado molestia en la red tras el anuncio de que el juicio de los involucrados se aplazó hasta el 10 de noviembre.