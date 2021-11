Abandonan a niño guatemalteco en el puente Santa Fe

Ciudad Juárez- Un niño guatemalteco de ocho años fue abandonado la tarde de ayer, justo en los límites de Estados Unidos con México, en el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, por lo que fue resguardado por los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), informó esta mañana la autoridad estadounidense.

"El niño nos dijo que fue dejado en la base del puente en México por individuos desconocidos y le dijeron que caminara hasta que se encontrara con alguien con uniforme. Afortunadamente pudo llegar hasta nuestros oficiales antes de que ocurriera algo más grave que su abandono", dijo Ray Provencio, director interino del puerto de El Paso, a través de un comunicado de prensa. Los agentes de la CBP llevaron al niño al puerto para procesarlo. Se le dio el alta médica y se determinó que estaba en buenas condiciones físicas.

Agregó que durante el procesamiento, los agentes de la CBP pudieron ponerse en contacto con una persona de Virginia, quien se cree que es su madre. Y tras el procesamiento fue trasladado al Centro de Procesamiento Centralizado de la Patrulla Fronteriza en El Paso, pero posteriormente será remitido a Salud y Servicios Humanos para su posterior procesamiento y colocación. CBP notificó al consulado de Guatemala sobre el incidente, “este es otro ejemplo de que los contrabandistas no tienen en cuenta su vulnerable mercancía humana", dijo Provencio. "Esto debe servir como una advertencia a los padres de que no deben poner la seguridad y el bienestar de sus preciosos hijos en manos de los contrabandistas", señaló. Según estadísticas de CBP, durante el año fiscal 2021, que comenzó el primero octubre de 2020 y culminó el 30 septiembre de 2021, se realizaron 193 mil 918 detenciones en el sector El Paso, de los cuales 22 mil 906 fueron menores migrantes no acompañados, principalmente de Guatemala, cuya nacionalidad sumó 14 mil 616.