Abandonan pick up baleada en el Corredor Comercial

Cuauhtémoc.- La tarde de este martes, se aseguró en el kilómetro 18 de la carretera Cuauhtémoc al seccional de Álvaro Obregón, una pick up con impactos de bala y un cartucho útil en su interior, misma que contaba con reporte de robo en la ciudad de Juárez en el año 2017.

EL reporte se dio luego de observar a un costado de la cinta asfática a la pick up, cuyo conductor no fue localizado, de manera aparente, la pick up participó en un hecho vial.

En el lugar se apreció una pick up marca Dodge, línea Hemi 1500, doble cabina, color gris, modelo 2008, con número de serie 1C6RD6FTXCS237451 el cual al ser verificado arroja en primera instancia, un reporte de robo ocurrido en Ciudad Juárez en el año 2017.

Se informa además, que el vehículo cuenta con dos impactos por proyectil de arma de fuego antiguos en la parte superior de la puerta trasera de lado derecho y que en el interior se observa la presencia de un cartucho útil.

Al parecer el vehículo salió del camino y se impactó contra una base de concreto lo que le ocasionó además daños en la parte frontal.

Finalmente, ante tal hecho y al no localizar a ninguna persona relacionada con el mismo, se procedió a remitir al área de patios de la fiscalía de distrito de la zona occidente, en donde quedó a disposición de la autoridad investigadora.