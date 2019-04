Abarrotan familias de policías sala de audiencia

Chihuahua.- Familiares de policías municipales detenidos por homicidio del exministerial Leopldo Soto, abarrotaron hoy la sala de audiencia donde se determinará su vinculación o no a proceso penal.

Por ese crimen, ocurrido la madrugada del jueves 18 de abril, se encuentran detenidos David R., Luis T.M., Fernando M. L., José D. S. y Pedro C.C.

La audiencia se realizará luego de observarse en videos de las cámaras de seguridad de la Comandancia Sur de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, una falta de congruencia entre las horas relatadas por el Ministerio Público el día de los hechos.

Ese relato se dio el sábado pasado en la audiencia inicial contra esos elementos para acreditar la legalidad de su detención.

El parte informativo elaborado por el agente municipal Erick René López, supervisor de esos agentes, asegura que a las 5:10 de la mañana se realizó la detención de los policías y a las 9 de la mañana se pusieron a disposición de Fiscalía. Pero esas horas no concuerdan con las que aparecen en las imágenes de los videos.

Según las cámaras de seguridad, las patrullas arribaron minutos después de las 5 de la mañana a las instalaciones policiacas. A las 5:08 uno de los elementos corre hacia las instalaciones y 2 minutos después sale seguido por una persona con un maletín, es decir, el médico que comprobó que el exministerial detenido ya no tenía signos vitales.

A Leopoldo Soto se le detuvo tras reportarse una riña con su esposa y sus hijastros. A su vivienda, en la calle 4a. y Francisco Portillo, número 1103 de la colonia Villa Juárez, acudieron 10 policías municipales.

La declaración de René López precisa que él participó en el sometimiento del sujeto al interior de la vivienda, y con esa acción lograron esposarlo, no obstante no es mencionado como uno de los presuntos culpables del delito.

Justo él encabeza horas más tarde una reunión con los que participaron en el arresto en las instalaciones de la comandancia. A las 7:22 de la mañana se ven todos en una de las cámaras y así son observados entre pláticas y bromas por las siguientes 2 horas.

Para las 9:44, varios de los elementos suben a dos patrullas que están estacionadas cerca de ellos y se ve que salen de esa zona de la comandancia.

En las declaraciones leídas por el MP el sábado pasado, indican que a los hoy detenidos se les envió a Fiscalía para dar su declaración. Justo son los 5 que estuvieron en la patrulla del traslado del exministerial.

Dos de ellos iban como piloto y copiloto, y los otros 3 en la parte de atrás junto a Soto. De todos ellos, los 2 primeros arribaron al último al llamado de riña en la casa del exelemento estatal.