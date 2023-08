Abren espacios para artistas fronterizos

Ciudad Juárez.- En una nueva ubicación, la Galería del Centro continúa abriendo espacios para los artistas que no tienen un lugar para difundir su arte.

En el 2018 inició en la avenida Francisco Villa, en la zona Centro, pero en el 2020 se instaló en la Lerdo, en donde actualmente cuenta con tres salas para exhibiciones, un área para talleres de música y una terraza.

José Ignacio Gallardo, fundador del espacio, comentó que uno de los propósitos del proyecto es rescatar el Centro de Ciudad Juárez.

“Este proyecto es para Juárez, es por el bien de Juárez, y mi lema es ‘con arte, cultura e historia vamos a rescatar Ciudad Juárez, vamos a rescatar el Centro Histórico”, expresó Gallardo.

Explicó que para que opere tiene la ayuda de voluntarios, y la restauración del nuevo edificio fue por parte de las organizaciones Nómada Estudio Urbano y de Placemaking México.

“El fundamento principal de la Galería del Centro es que con cultura, arte e historia queremos rescatar el Centro, esa es la premisa principal, porque Juárez tiene un problema de identidad, la gente no quiere a Juárez, no le interesa, no tiene un sentido de pertenencia porque no lo conocen; si tú vas a otros lugares ves que la gente se siente orgullosa de su ciudad”, expuso el director de la galería.

En sus comienzos la galería buscó que los jóvenes del poniente de la ciudad tuvieran la oportunidad de aprender sobre arte.

“En el poniente no hay oferta cultural, no hay cines, galerías, museos… carece de todo el poniente, entonces, por el Centro pasan cuando van a la escuela y trabajo, por eso se nos ocurrió instalarla en el Centro para tratar de cubrir en el poniente la necesidad de espacios de cultura; realmente el proyecto es enfocado para chavos de Anapra, Fronteriza, cerca del Centro, pero pueden venir de cualquier lugar”, agregó Gallardo.

Actualmente el espacio cuenta con diversos talleres a los que se puede acceder mediante una beca, y además se presta para los artistas que no tienen dónde exponer, dijo el fundador de la galería.

El próximo sábado 12 de agosto inician los talleres de pintura para niños principiantes, con un costo de recuperación de 50 pesos por cada clase, con material incluido pero si el aspirante no tiene recursos puede acceder a una beca. El curso es de cuatro clases, concluye el 2 de septiembre, y se llevará a cabo de 11:00 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía.

Otro de los talleres que empezará es el de guitarra, con un costo de 100 pesos por semana, y también hay becas.

Los interesados en acudir a los talleres pueden visitar la página La Galería del Centro en Facebook; o también comunicarse vía telefónica al (656) 145-2026.

La Galería del Centro se ubica en la avenida Lerdo 225, casi con la calle Abraham González.