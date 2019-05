Abren proceso a presunto líder de 'La Empresa' por homicidio

Ciudad Juárez.- Un hombre que fue presentado por las autoridades como líder de la organización criminal denominada “La Empresa”, fue vinculado a proceso penal hoy como presunto responsable del asesinato de una persona y el intento de homicidio de otro.

José Carlos Mendoza García, alías “El Charly”, dijo fuera de audiencia que tiene miedo de ser asesinado y que lo tienen recluido en un hoyo.

Al formular cargos legales, una agente del Ministerio Público (MP) le expuso al Tribunal de Control que entre las 16:20 y las 16:40 horas del pasado 12 de abril en la farmacia denominada “Enter” ubicada en la avenida De las Américas y calle Juan G. Artigas de la colonia Américas, Mendoza entró junto con otro hombre para disparar en contra de Édgar Ulises Flores Cuevas y una mujer que ahora tiene la calidad de testigo protegido número uno.

La causa de muerte de Flores fue una laceración encefálica causada por proyectil de arma de fuego disparada en la cara; mientras que la testigo sufrió lesiones en el mentón, en la mano izquierda y en el hemitórax del lado izquierdo. El primer hecho se clasificó por el MP como homicidio calificado y el segundo como homicidio calificado en grado de tentativa y a Mendoza se le acusó de ser coautor.

En la escena del crimen se localizaron ocho indicios, tres de estos correspondes a tres casquillos percutidos, tres manchas de sangre, un proyectil deformado y un fragmento de bala.

En la primera audiencia, realizada el sábado pasado, “El Charly” declaró ante el Tribunal que él si entró a la farmacia pero no disparó sólo tenía la orden de quitar las cámaras de seguridad.

“De oficio soy peluquero, soy barbero y si me relacioné con unas personas malas, la verdad. Con personas que ponen en riesgo la vida de otras personas y todo. En ese caso, ese día, yo entro porque me mandan ellos a que no dañen a ninguna persona, ¿no?, a que no hubiera ningún daño a una mujer, a una persona y pues lo que la persona esa me dice a mí es que yo quite la cámara o un DVD. Pero cuando se escucha una alarma, ese muchacho (su acompañante) empieza a desesperarse y las personas pues estaban sometidas a un lado y empezó a detonar su arma y salgo corriendo yo”, afirmó.

Esta declaración fue valorada por el juez Alberto Ocón Campos para acreditar que Mendoza estuvo en el lugar, a la hora en que sucedieron los hechos y para considerar que está implicado en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.