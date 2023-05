Absuelven a hombre acusado de abuso sexual

Tomada de internet / La jueza resolvió un fallo absolutorio y dijo al Ministerio Público que debió ser más objetivo

Ciudad Juárez.- Un hombre acusado de abuso sexual agravado fue absuelto por la jueza oral Claudia Domínguez Curiel al considerar que la representación social tiene que ser más objetiva, pues carecía de elementos de prueba y no logró acreditar el hecho, informó personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Dante Josué C. V. fue acusado del delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado por el artículo 174, en relación con el artículo 175, fracción II del Código Penal del Estado.

La acusación refería dos hechos registrados, el primero el 25 de diciembre del 2019 en perjuicio de una menor, entonces de 14 años. El presunto agresor hizo tocamientos a la víctima.

La segunda supuesta agresión ocurrió el 6 de junio del 2020 en perjuicio de la misma adolescente, también al interior de la vivienda ubicada en el fraccionamiento Eco 2000.

La jueza resolvió un fallo absolutorio y dijo al Ministerio Público que debió ser más objetivo, pues no tenía pruebas y no demostró el hecho que la ley señala como delito, por lo que no acreditó la plena responsabilidad del acusado.