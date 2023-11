Aceleran creatividad con Inteligencia Artificial

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Ramos durante su plática en el espacio interactivo

Ciudad Juárez.- A través de la Inteligencia Artificial aprenden a diseñar dibujos en el Museo del Espacio Interactivo La Rodadora.

“Hablemos de Inteligencia Artificial” fue la plática que impartió el diseñador industrial Quetzal Ramos, en la que mostró el uso de herramientas que facilitan la creación de imágenes. La Inteligencia Artificial, dijo, acelera los procesos creativos.

En la charla, los asistentes aprendieron a utilizar la página web Midjourney que opera mediante la aplicación Discord, en la cual al escribir o mandar un audio se plasma la idea. Para utilizarla debe abrir una cuenta de la app.

“Lo importante de estas herramientas es que logremos cosas que nos faciliten nuestro día a día en el proceso creativo, creo que para los niños será muy interesante que puedan ver sus ideas de una manera mucho más rápida y más interesante (…) por sus cortas edades probablemente no tengan experiencia dibujando, pero en cambio con la Inteligencia Artificial pueden obtener resultados extremadamente de buena calidad, entonces, podrían comparar su idea con lo más cercano a lo que realmente estaban buscando”, explicó.

A pesar que el uso de nuevas herramientas puede facilitar la vida a las personas, existen otras que se utilizan de manera inadecuada como las ‘deep fake’, con las que se puede estafar con otra identidad, que también son parte de la Inteligencia Artificial, comentó el diseñador.

“En ese sentido hay que estar informado, conocer lo bueno y lo malo, pero debemos utilizar lo bueno a nuestro favor. La mayoría de las personas no tienen intenciones malas para realizar una situación así, pero deben estar preparados para no dejarse influenciar o estafar”, dijo.

Quetzal Ramos es diseñador industrial por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), de la Universidad de Guadalajara (UDG). Estudió en la Academia Pensole, con sede en Detroit; también ha realizado proyectos para empresas en lugares como China, y trabaja desde hace dos años en un estudio.

El diseñador decidió compartir la experiencia en este tema mediante esta charla, además tiene planeado generar tutoriales para que les sirvan a las nuevas generaciones, mencionó.

“Si yo comparto una idea contigo es algo que tú vas a entender en su mayoría, o quizá completamente, para poder generar algo a partir de esa idea; sin embargo, con la Inteligencia Artificial no siempre es así, entiende sólo una parte de lo que les estás diciendo o diferente, y genera cosas muy extrañas, pero a final de cuentas creo que es muy interesante que si las ideas no se apegan a lo que tú buscabas originalmente, te abre posibilidades de ver cosas que no te habías imaginado”, expuso Ramos.

