Acepta Estado que no hay coordinación con Federación

Chihuahua.- El secretario de Salud del Estado, Eduardo Fernández, expuso que no hay coordinación con la Federación en lo que respecta a la llegada de las vacunas, ya que incluso se dio un caso que el gobernador, Javier Corral, declaró que no llegarían dosis en varios días y ese mismo día por la tarde llegó un avión con vacunas para la entidad. “Ya se imaginarán como me fue”, dijo.

Expresó que ante este panorama, desde que se dio la apertura para que los Estado adquieran vacunas por su cuenta, se buscó un mecanismo para adquirirlas y gracias al apoyo de los empresarios existe la posibilidad de adquirir 450 mil vacunas para inmunizar a la población de mayor edad.

Mencionó que organismos empresariales y empresas mineras han pedido que el Estado compre vacunas para sus trabajadores y un porcentaje será donado a la Secretaría de Salud, para que las destine a la población. Precisó que se tiene un avance para comprar dosis de la vacuna Astrazeneca