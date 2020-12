Aceptó cita de hombre que conoció en internet y ahora tiene ocho años desaparecida

Cortesía

Ciudad Juárez— Hace ocho años Jocelyn Calderón Reyes conoció a un hombre por internet, quien la citó en el centro de la ciudad para invitarla a una fiesta, desde entonces se encuentra desaparecida.

La entonces adolescente de 13 años de edad, permanece lejos de su familia desde el 30 de diciembre de 2012.

“Ya 8 años mi niña Jocelyn Reyes, si supieras como me duele no saber de ti y cuánta falta me haces, solo le pido a mi padre Dios que no nos suelte de su mano y dónde quiera que estés te cuide y te proteja, y a mi me siga dando fuerza y fe para seguir buscándote hasta tenerte de nuevo en mis brazos. Te mando mil bendiciones, dónde quiera que estés te amo con todo mi corazón”, le escribió hoy Perla Reyes.

Sin avances en las investigaciones, la madre dedicó las palabras a su hija junto a fotografías de los 13 años que pudieron estar juntas.

Cómo cada 19 de mayo, este año Perla celebró con un pastel el nacimiento de su hija, aunque esta vez fue una celebración virtual debido a la pandemia por Covid-19 y no frente a la Catedral, el sitio en dónde desapareció.

Jocelyn es de tez morena clara, mide 1.55 metros aproximadamente, de complexión delgada, cabello lacio de color negro, ojos rasgados color café obscuro, boca mediana, labios gruesos, nariz mediana recta y como seña particular, tiene una cicatriz en la espalda.