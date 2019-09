Aclara Protección Civil: no hubo autobús con personas atrapadas

El titular de Protección Civil de Gobierno del Estado de la Zona Suroeste, Petronilo González, aclaró que en el deslave que ocurrió en la carretera que conduce a Batopilas no hubo ningún camión con varias personas atrapadas.



El funcionario informó a El Diario que se presentaron dos derrumbes de cerros en la carretera mencionada, el primero en el kilómetro 25 y el segundo en el 35, en donde no hubo víctimas mortales ni personas lesionadas.



El incidente fue provocado por el temporal lluvioso de los últimos días, provocando daños en el camino y afectando a varias personas que quedaron varadas, dijo Petronilo González.



Enfatizó que no hay pérdidas humanas que lamentar y que las autoridades carreteras ya trabajan con maquinaria para retirar las toneladas de tierra y piedra que están obstruyendo el camino, además de reiterar que Protección Civil no informó que un camión fue arrastrado por un deslave.