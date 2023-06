Acostumbrados a vivir ‘colgados’ de agua y luz

Staff / El Diario de Juárez / En el lugar, los cables eléctricos están conectados directamente del poste a una casa

Para muchas de las familias de la colonia Lomas de Poleo, en el poniente de la ciudad, no tener que pagar la electricidad ni el agua es algo normal, y algunos de ellos ni siquiera saben cómo es que sus viviendas cuentan con esos suministros, pues cuando llegaron a habitarlas ya estaban conectadas, por lo que se han acostumbrado a no tener que pagar, según manifestaron al ser entrevistados.

En una vivienda ubicada en las calles Perejil y Ciruelo se pudo observar a una familia sentada debajo de un árbol, seis personas entre hombres, mujeres y adolescentes; aseguran que hace apenas un mes llegaron de Veracruz y rentaron esa pequeña casa, que ya estaba conectada de la electricidad y cuyo dueño tampoco les dijo que tuvieran que pagar algún recibo.

En el lugar, los cables eléctricos están conectados directamente del poste a la vivienda.

“La verdad es que nosotros estamos rentando, aquí hay un dueño y nosotros pagamos, la verdad no nos dijo nada de lo de la luz”, mencionó Alicia.

A lo largo de toda esa calle se observan cables eléctricos en el piso. Fernando, otro vecino del lugar, dijo que todas las casas están conectadas de manera directa de dichos cables.

“Yo acabo de comprar aquí pero esos cables ya estaban, el chavo tiene poquillo que me vendió y ya estaba así, de hecho en eso andamos yo y mi señora, en ir a hacer lo de la luz, pero este cable no es mío, ése es de otra casa, yo no sé cómo está conectado aquí”, comentó.

Ambos vecinos mencionaron que nunca ha acudido personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) a quitarles las conexiones o a pedirles que se regularicen.

“Hasta ahorita no me han dicho nada, pero de hecho pues yo sé que tiene uno que hacer el contrato de luz pero tuve gastos, pero sí le dije a mi señora que hay que ir a hacer el contrato de la luz. Del agua aquí todo el mundo está con el agua conectada, aquí nadie tiene medidor”, comentó.

El Diario publicó ayer que la CFE detectó 50 mil ‘colgados’ en 10 colonias de la ciudad.

Personal de la empresa pública en Juárez expuso que los casos se concentran en la zona norponiente de la ciudad, como Anapra y sus alrededores, así como la zona de Riberas del Bravo.

El funcionario entrevistado, quien pidió que no se mencionara su nombre, negó que exista sobredemanda de energía en la ciudad, ya que este tipo de casos ilícitos, sumados a los choques, afecta el servicio que se brinda a la población.

Aumenta JMAS el reparto en área de ‘Los Kilómetros’

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) aseguró que se incrementó el reparto de agua en pipas en la zona de ‘Los Kilómetros’ y que las estaciones de ósmosis que purifican el vital líquido están funcionando adecuadamente.

“Nosotros les llevamos agua con las pipas y luego las metemos a purificación, entonces no debe de haber problemas, todas las estaciones están funcionando, sólo que hay un horario”, dijo Manuel Herrera, director de Ingeniería y Proyectos de la JMAS.

Indicó que en dicha zona hay cinco casetas y un despachador. En cuanto al despachador, dijo que no es agua purificada pero es potable que cumple con la norma, y se está terminando una más en el Cecytech de ‘Los Kilómetros’.

“Ya nos llegó todo el equipamiento y ya nos van a auxiliar ahí Comisión Federal de Electricidad para hacer la conexión eléctrica”, mencionó.

Indicó que se construirá otra en Anapra en la Secundaria 114; sin embargo, ahí se tiene un problema con la tenencia de la tierra, por lo que estará lista hasta finales de año y otra en enero, ambas de agua purificada.

“Es agua gratuita, que quede muy claro, y tener cuidado, hay personas que se aprovechan de algún vecino y llegan a cargar seis, siete, ocho garrafones y los hemos detectado que andan vendiendo esos garrafones y el agua es gratuita, entonces mejor que vayan y tomen sus dos garrafones, hay horarios, se termina el agua pero sí que se tenga cuidado”, comentó.

Por su parte, el director ejecutivo aclaró que las pipas que tienen el logotipo de JMAS no pueden vender el vital líquido, que las únicas que lo venden son las particulares, a quienes a su vez la JMAS les vende el agua.