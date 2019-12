Acribillan a un hombre afuera de domicilio

Parral.- Un hombre fue acribillado a balazos en las afueras de un domicilio en la colonia Valle Verde en Parral, duró agonizando por unos minutos pero al arribar los elementos de la Cruz Roja ya no contaba con signos de vida.

Los hechos se registraron al medio día de este lunes, en una calle de la colonia Valle Verde cuando un hombre al encontrarse en las afueras de un domicilio fue atacado a balazos por sujetos hasta el momento desconocidos, no ha sido identificado de momento.

Vecinos del sector reportaron fuertes detonaciones de arma de fuego en el sector, por lo que las autoridades arribaron de manera inmediata al lugar de los hechos localizando aún con vida a un hombre de edad joven tirado enseguida de un bote de basura, recargado en un árbol.

Al momento de arribar los paramédicos constataron que ya no contaba con signos vitales.