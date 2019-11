Activista LeBaron pide helicóptero para ubicar a menores de su familia tras ataque

Bavispe, Sonora.- En entrevista, el activista Julián LeBarón pidió un helicóptero y ayuda al gobierno de Estados Unidos para ubicar a familiares menores de edad en los límites de Chihuahua y Sonora. LeBarón sostiene que ha tratado de contactar a autoridades de ambos estados pero no lo ha logrado, así como a Alfonso Durazo y miembros de la Guardia Nacional.

Se trata de por lo menos 7 menores desaparecidos, los reportes de medios locales indican que un grupo armado atacó en las cercanías del rancho La Mora, en Bavispe, Sonora.

En el siniestro murió la prima de LeBarón y 4 hijos suyos según informó el Diario de Juárez, que también la balacera pudo originarse el incendio del automóvil, pues los tiros pudieron impactar el tanque de gasolina.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Federal informó que desplegaron un reforzamiento del estado de fuerza en la localidad por las denuncias de desaparición y agresión a varias personas que se desplazaban a La Mora".

Autoridades de Chihuahua y Sonora refuerzan operativo en zona serrana de ambos estados

Autoridades de los tres niveles de Gobierno de Chihuahua y Sonora, en una acción coordinada, investigan hechos suscitados en la sierra entre ambos estados, en los que se presume fueron privadas de la vida varias personas.

En Sonora, integrantes de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz instruyó reforzar el estado de fuerza en esa región, tras recibir reportes ciudadanos de la desaparición de varias personas.

Los representantes de ambos estados, conformadas por los tres niveles de gobierno tuvieron conocimiento por reportes de un vehículo incendiado.

Ante ello de inmediato se trasladaron a la región elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal , quienes junto a las autoridades municipales implementan un operativo por aire y tierra en esa zona

“Nos mantendremos unidos para poner fin a esto. Hemos estado viendo todo esto suceder durante décadas y hemos estado aterrorizados y sin saber qué hacer al respecto, hasta hoy. Necesitamos la plena cooperación de las fuerzas mexicanas y estadounidenses detrás de nosotros para poner fin a estas atrocidades. No dejaremos que esto vaya en silencio”, emitieron en redes sociales algunos miembros de la comunidad LeBaron.

Posteriormente se dio a conocer el siguiente mensaje: FBI is getting a chopper to go in a rescue kids right now (El FBI está obteniendo un helicóptero para ir a rescatar a los niños ahora).





Fuente: www.elimparcial.com