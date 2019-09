Actores LGBT brillan con varias victorias en los Emmy

Ciudad de México.- Intérpretes homosexuales brillaron el domingo en los premios Emmy con victorias en varias categorías, entre ellas la de mejor actor en serie dramática,que fue para la estrella de "Pose" Billy Porter como el primer hombre negro abiertamente gay en llevarse a casa el galardón.

Una vez más, somos testigos de cómo se desarrolla lahistoria, el Emmy va para Billy Porter", dijo la actriz KerryWashington antes de que el actor subiera al escenario conzapatos de plataforma, un traje a rayas brillante y un sombrerocon un ala extendida hacia un lado.

Chernobyl, la gran favorita, gana el Emmy a mejor serie limitada

La categoría es amor, ¡amor!", dijo Porter a la audiencia,antes de citar al fallecido autor James Baldwin y de agradecer asu marido.

Porter, un veterano de Broadway, interpreta al maestro de ceremonias en salones de baile LGBTQ en el drama televisivo"Pose".

Entre bastidores después de su victoria, Porter, quien cumplió 50 años el día anterior a los Emmy, dijo a periodistas que estaba agradecido de haber "vivido lo suficiente" para ganarcomo su "verdadero y auténtico yo".

Me dijeron que quién soy y lo que soy nunca tendría éxito, punto", dijo Porter.

Eso fue lo que me dijeron. Nunca les creí", agregó.

Otros momentos del programa también mostraron los avances que los premios Emmy -los mayores honores de Hollywood en televisión- han hecho hacia una mayor diversidad.

Jharrel Jerome, quien es negro, ganó un premio como mejor actor de miniserie por su papel en el drama "When They See Us",que relata la lucha por justicia de cinco hombres condenadoserróneamente por violar a una corredora en el Central Park deNueva York en 1989.

Los cinco hombres negros y latinos, que fueron conocidoscomo los "Cinco de Central Park" y pasaron años en prisión antesde que sus condenas fueran anuladas, celebraron en la audienciacuando Jerome dedicó el premio a los "cinco exonerados".

El intérprete abiertamente gay Ben Whishaw de "A VeryEnglish Scandal" ganó en la categoría de mejor actor de reparto en una miniserie, mientras que "RuPaul's Drag Race", que presenta al artista drag RuPaul, ganó como mejor programa de competencia.

Patricia Arquette, quien ganó un Emmy como mejor actriz dereparto en una miniserie por su papel en "The Act", usó la ocasión para honrar a su hermana Alexis Arquette, quien hizo uncambio de hombre a mujer y murió en 2016.

Perdí a mi hermana Alexis y las personas trans todavíaestán siendo perseguidas. He estado llorando todos los días demi vida, Alexis, y lo seguiré haciendo el resto de mi vida porti hasta que cambiemos el mundo para que las personas trans nosean perseguidas", dijo Arquette.