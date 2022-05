Acuden casi cuatro mil a festejo de la madres en Parral

Chihuahua, Chih.- Casi 4 mil personas acudieron al festejo realizado por el empresario Otto Valles Baca por el Día de las Madres, además diversas personalidades políticas acudieron a la convocatoria.

El pasado viernes por la tarde, miles de madres de familia acudieron al tradicional festejo realizado por el empresario en los terrenos de las 42 Zona Militar, donde con música y regalos festejaron uno de los días más importantes en la cultura mexicana.

Otto Valles hizo un llamado a la unidad y a que en Parral vuelvan a ser todos amigos, sin calumnias, enfrentamientos estériles y revanchismos políticos que lo único que dejan es un mal sabor de boca a los parralenses.

En representación del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar acudió su hermano Alejandro quien transmitió un mensaje de apoyo incondicional al empresario Otto Valles y sus amigos.

Además encabezaron el evento el ex candidato a la diputación local por MC, Amin Corral Shaar, los ex diputados locales por el PRI y MC Pedro Villalobos Fragoso y Lorenzo Arturo Parga (Actual Subsecretario de Educación), representantes de la Sección 42 del SNTE, el alcalde de San Francisco del Oro Arturo Huerta, el ex candidato a la presidencia municipal por el Partido Encuentro Social Salvador Calderon, Arturo Ruvalcaba director de Desarrolo Urbano y Bien Común de Gobierno del Estado entre otras personalidades.