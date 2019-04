Acuerda Congreso investigar a corralista

Chihuahua.- Diputados del PAN y de otras bancadas pidieron a la Fiscalía Anticorrupción investigar al secretario de Desarrollo Social del gobierno de Javier Corral, Víctor Quintana Silveyra, a quien acusaron de distribuir de forma irregular más de 21 millones de pesos del Programa Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 2018.

A raíz de la denuncia de un exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social en Juárez, Jorge Alberto Muñoz Dávila, quien presentó una queja formal ante la Secretaría de la Función Pública por ser amenazado con el despido, el diputado René Frías Bencomo, del Partido Nueva Alianza, propuso un punto de acuerdo para pedir la investigación de Quintana, a lo cual se sumaron otros 20 legisladores.

Según la denuncia, Muñoz Dávila fue despedido de su cargo de subdirector de Programas Sociales de la dependencia en Juárez, a cargo de Ramón Galindo Noriega, luego de que presentara las irregularidades con las que opera el programa que destina recursos a estancias infantiles.

La denuncia establece que el ahora exfuncionario detectó que se entregaban recursos públicos de Desarrollo Social a asociaciones civiles que no cumplían con los requisitos de elegibilidad para ser beneficiarias de los mismos, como el registro formal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, otras asociaciones civiles que sí cumplían con los requisitos, recibían menores recursos a los que tenían derecho por ser elegibles y se les retrasaba la entrega de los mismos hasta por tres meses, en violación a los convenios que eran firmados por éstas y la dependencia estatal.

“Durante (una) yo exprese mi opinión en relación a varios temas a tratar, pero mis comentarios se centraron más en un tema en específico, el cual es la celebración de unos Convenios de Concertación entre el Gobierno y unas asociaciones civiles, en relación a un programa denominado “Programa de Desarrollo Infantil”, convenios que a mi parecer fueron celebrados sin apego a la ley, por lo anterior exprese mi inconformidad y pedí que se me informara de que manera se iba solucionar la celebración de dichos convenios, para lo cual el secretario de Desarrollo Social, el doctor Víctor Manuel Quintana Silveyra, me dijo enfrente de todos los presentes, que me callara, y que dejara de hablar del tema o si no me iba a dejar sin trabajo”, se asienta en la denuncia de Muñoz Dávila presentada ante la Función Pública, documento que fue citado en la sesión del Congreso del Estado de ayer en Juárez.

En la denuncia se establece que mientras unas asociaciones fueron beneficiadas sin contar con los requisitos legales y sin cumplir con las reglas de operación, otras fueron perjudicadas con menos dinero.

“La disparidad entre las asignaciones en el monto de las becas, genera un perjuicio directo de gran afectación a las niñas, niños y adolescentes beneficiados con el programa, ya que se debió de estandarizar un monto igualitario en las becas designadas, pues todos los niños deben de gozar en igualdad de condiciones de los beneficios que se otorgan”, asienta la denuncia.

“La disparidad en los montos de las becas se considera una situación antijurídica y violatoria de los derechos del niño”.





SE SUMAN DIPUTADOS DEL PAN

Dichas denuncias y el caso de Jorge Muñoz, quien además presentó una queja por acoso laboral ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron presentadas en tribuna en la sesión del Congreso por el diputado de Nueva Alianza, pues el funcionario denunció formalmente los hechos el pasado 29 de marzo de este año y no habían sido investigados sus reclamos.

Ante ello, se sumó el diputado del Partido Verde Ecologista, Alejandro Gloria, para reclamar una investigación no sólo del problema de acoso al interior de la dependencia estatal, sino de la totalidad del programa del que se denuncian las irregularidades.

Los legisladores pidieron la intervención de la Función Pública, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Auditoría Superior del Estado, para que realicen las investigaciones necesarias a fin de que se esclarezcan y transparenten las asignaciones de recursos que realiza la dependencia a diversas organizaciones de la sociedad civil.

“Organizaciones que no cumplen con los requisitos dentro de su objeto y funciones que establece la convocatoria inexplicablemente fueron beneficiadas, desprotegiendo con ello el recurso que debió ser destinado al apoyo a niñas, niños y adolescentes, es decir se apoyó a otras asociaciones que no dudamos sean de gran respaldo para la sociedad, pero simplemente no cumplen los requisitos en el programa adecuado para el cual fueron creados”, señalaron en el punto propuesto.

“Una actitud congruente del Secretario de Desarrollo Social, sería la separación de su responsabilidad durante el desarrollo de la investigación, con el propósito de que pueda ser imparcial, seria y transparente”, pidieron.

Los diputados del PAN Fernando Álvarez Monge, Georgina Bujanda, Blanca Gámez, Carmen Rocío González, Miguel La Torre, Patricia Jurado, Marisela Terrazas, Jesús Valenciano, Jesús Villarreal y Marisela Terrazas, se sumaron a la exigencia de los legisladores de oposición contra el funcionario de la administración de Corral Jurado.

En contra del acuerdo se manifestaron el coordinador de los diputados de Morena, Miguel Ángel Colunga, Román Alcántar y Lourdes Valle, de la misma bancada.

En total, fueron 21 a favor de este acuerdo; 3 en contra; 2 abstenciones y el resto de los 33 legisladores no votó por no estar presentes al momento de su presentación.





ES FUEGO AMIGO, REVIRA QUINTANA

Ante el acuerdo aprobado en el Congreso del Estado, el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, consideró que es “fuego amigo” el que existe en su contra y que todo se basa en rumores de un empleado que laboró unos cuantos meses en la dependencia.

El sujeto que supuestamente denunció -dijo Quintana, quien manifestó no tener conocimiento de denuncias formales- fue contratado por el subsecretario de Desarrollo Social en Juárez, Ramón Galindo, para otras funciones a las que ostentaba.

Muñoz, aseveró, se arrogó funciones del programa de niños, niñas y adolescentes que no le correspondían, incluso decía que era subdirector de Programas Sociales en Juárez, cargo que no existe en el organigrama oficial de la dependencia.

“No tenía nombramiento siquiera, ese cargo no existe, él era un asesor solamente de Galindo”, señaló Quintana Silveyra, quien además mencionó que Muñoz está identificado con Clara Torres, la activista y exfuncionaria que ha criticado constantemente la labor del Gobierno del Estado en materia de atención a la niñez.

Dijo que considera muy bajo el nivel de los diputados, al elaborar y votar un acuerdo con base en rumores, pero que estaba dispuesto a comparacer ante el Congreso del Estado para explicar cualquier duda sobre la operación del programa que se señala y de cualquier otro que se maneja desde la dependencia estatal.

“Yo estoy dispuesto a ir con los diputados a explicar cualquier cosa, pero me parece que muestran muy poco nivel en su trabajo, si basan un acuerdo en rumores de columnas políticas”, declaró.

“Sí, vi que lo aprobaron también los diputados del PAN, por eso es fuego amigo...o enemigo, ya ni sé. ¿Pero quiénes lo rechazaron? ¡Los de Morena!”, comentó el funcionario estatal, quien reiteró que está dispuesto a atender cualquier señalamiento e investigación por parte del Legislativo.