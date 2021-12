Acumula Aras 22 denuncias en Juárez

Tomada de internet

Ciudad Juárez.— La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la compañía Aras acumula en esta frontera 22 querellas.

De acuerdo con el vocero de la dependencia en la Zona Norte, Oscar Márquez, las quejas empezaron a recibirse en Juárez “desde que inició el problema” de la firma, cuyos inversionistas externaron este otoño preocupación por un posible fraude debido al aplazamiento en la entrega de dividendos.

A partir de las querellas, informó ayer Márquez, el Ministerio Público estatal integra carpetas de investigación para determinar si hay ilícitos.

Esta semana, el titular de la FGE, Roberto Fierro Duarte, dijo que la resolución de las querellas no será inmediata.

“No es así tan sencillo, por la complicación que tiene el tipo de contratos que hicieron y cómo llevaron a cabo sus operaciones”, dijo.

El pasado 17 de noviembre, cuando ya eran públicas las denuncias por la falta de pago de la compañía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió un boletín informando que Aras carecía de autorización para captar capital.

“La sociedad Aras Investment Business Group, la cual se identifica públicamente como Aras, no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por la Comisión para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esta Comisión; por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México”, indicó.

“La CNBV tampoco cuenta con expedientes o trámite alguno de solicitud de registro o autorización por parte de dicha sociedad para actuar como entidad financiera”, agregó.