Acumulan diputados 210 faltas al pleno en la presente legislatura

Chihuahua.- Un total de 210 faltas han acumulado los diputados de las diferentes fuerzas políticas que integran la LXVI legislatura durante las 80 sesiones ordinarias del Pleno que se han realizado, lo que equivale a un 6.3 por ciento de inasistencias por legislador.

Las estadísticas parlamentarias oficiales muestran que del primero de septiembre del 2018 al 21 de noviembre de este año, el número menor de faltas en este primer año legislativo es una inasistencia justificada por el diputado presidente del Congreso, René Frías Bencomo y por algunos de los diputados de Acción Nacional (PAN), tales como Blanca Gámez Gutiérrez con dos faltas, al igual que sus compañeros Rocío González Alonso y Miguel La Torre Sáenz.

Sin embargo, pese a que son estos tres diputados los que menos faltas han acumulado en estos 14 meses, los diputados que más inasistencias han logrado juntar en este primer año con 17 faltas de las cuales se desprenden 16 justificadas y una más sin justificar es el diputado Alejandro Gloria González por el PVEM; 12 faltas de la diputada por Morena Lourdes Beatriz Valle Armendáriz, 10 de ellas justificadas y dos sin justificar; 11 faltas justificadas por el diputado del PRI, Omar Bazán Flores, y le siguen los diputados Fernando Álvarez Monje (PAN), Benjamín Carrera Chávez (Morena), Gustavo De la Rosa Hickerson (Morena) y Leticia Ochoa Martínez (Morena) con diez faltas cada uno.

Sin embargo, debido a que actualmente no se ha realizado una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en donde se castigue o bien se impida faltar por tantas ocasiones a las sesiones del Congreso del Estado, es que los 33 diputados de la LXVI legislatura han faltado al menos una vez a sesionar al interior del Pleno o en su caso al interior de la Diputación Permanente.

Según el articulo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo las inasistencias a las sesiones podrán justificarse unicamente por enfermedad o motivos de salud, gestación y maternidad o bien por el cumplimiento e encomiendas autorizadas por el Pleno, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva o de la comisión a la que pertenezca, siendo esta ultima la más usada por los diputados, además de declarar dentro de este mismo capítulo que no se justifican faltas cuando se trata de asuntos de carácter personal.

En este sentido, René Frías Bencomo, al ser cuestionado sobre el alto número de inasistencias que han juntado en lo personal y en promedio los diputados, declaró que siempre que un legislador presenta una justificación es obligación del presidente de la mesa directiva darlo a conocer en el pleno, sin embargo recordó que en pasadas sesiones presentó una iniciativa para crear un Código de Ética Parlamentaria que incluya aspectos relacionados a las inasistencias y los retardos por parte de los diputados.

Finalmente, Frías Bencomo aseguró es importante que se legisle a favor de que se incluyan sanciones en contra de los diputados, pues destacó que todo trabajador en su empleo si no llega temprano o no asiste es acreedor a una sanción cuando no es justificable.