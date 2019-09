Acusa a hombre de violar a su perrita frente a su familia

Parral.- Una mujer denunció públicamente la agresión sexual que sufrió su perrita por parte de un sujeto en el exterior de su propia casa. La propietaria de la perrita señaló que denunció ante la Policía Municipal.

Los hechos se registraron en un domicilio de la calle Félix U. Gomez cuando expresó que ella estaba en el patio de la casa y escuchó ruidos al exterior de la vivienda, al asomarse, se percató cuando el sujeto estaba manoseando al animal y ya tenía su miembro afuera; minutos después violó a la perrita frente a la mirada atónita de ella y su familia.

La dueña del can señaló que ingresó a la casa por su celular para tomarle foto al agresor en el acto, sin embargo no contaba con memoria en la galería, por lo que optó por enfrentar al sujeto quien lo identifica plenamente, no obstante el abusador del animal intentó agredirla pero logró cerrar la puerta principal.

Minutos después realizó el llamado a Seguridad Pública y reportó la agresión, después llegaron los oficiales quienes tomaron nota del hecho y le solicitaron denunciar ante la Fiscalía Zona Sur el hecho.

La denunciante señaló que acudió a la Fiscalía Zona Sur y que le solicitaron un examen del veterinario para corroborar la agresión, sin en embargo expresó que ningún veterinario quiso hacerle el estudio al can.