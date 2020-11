Acusa AMLO autoritarismo en Chihuahua

Ciudad de México.- Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener plena convicción de que no se deben usar medidas restrictivas como prevención ante el Covid-19 y agregó “es autoritario castigar con cárcel el no uso del cubrebocas cuando su efectividad no está del todo comprobada” toda vez que en Chihuahua se aprobó una ley que castigará a quien no lo utilice.

Además garantizó que no existe un riesgo de saturación de hospitales y acusó que las cifras se prestan al amarillismo de los medios de comunicación que están dijo, molestos por no recibir dinero por publicad gubernamental.

Por su parte, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aseguró que Chihuahua que se mantiene en semáforo rojo por el repunto de casos, ya presenta dijo un descenso, contrario a Durango, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México y Baja California que tiene una tendencia de aumentos.

Por otra parte, informó respecto a la logística para aplicar las vacunas contra el Covid, adelantó que se están analizando todos los escenarios y recordó que todos los laboratorios tienen que concluir sus estudios clínicos en cuanto a efectividad y seguridad pero sobre todo “no habrán trabas burocráticas en el acceso a dichas vacunas” agregó.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores dijo que México tiene tres contratos de compra de vacunas con los laboratorios Cansino, AstraZeneca y Pfizer y en breve podrían iniciar nuevos ensayos Fase III del laboratorio Janseen en México.